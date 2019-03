En 54-årig mandlig motorcyklist mistede onsdag eftermiddag livet i Viby ved Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi, der fik meldingen om ulykken klokken 15.37 via alarmcentralen.

Ulykken skete på Jens Juuls Vej, da motorcyklisten kørte ind i siden på en bil, der kørte ud fra en sidevej.

De pårørende er underrettet om dødsfaldet.

Kl 1537 fik vi via 112 anmeldelse om et færdselsuheld på Jens Juuls Vej i Viby - mellem en bil og en motorcyklen. Føreren af motorcyklen er død som følge heraf - de pårørende er underrettet. Bilinspektør tilkaldt mhp at fastlæggelse af, hvad der er sket.#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 20, 2019

En bilinspektør er tilkaldt til stedet med henblik på at fastslå, hvordan ulykken er sket.

Opdateres...