Et yngre mand blev onsdag morgen livsfarligt kvæstet, da han på motorcykel kørte frontalt ind i en personbil.

Ulykken skete kort efter halv otte på Vallensved Bygade ved Næstved.

»Han er i kritisk tilstand og overført til Rigshospitalet,« fortæller vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Søren Østervig.

Det er endnu uvist, hvorfor den 31-årige mand kørte ind i personbilen.

Den modkørende bilist blev også kvæstet, og blev efter ulykken bragt til Slagelse Sygehus.

En bilinspektør er i gang med at undersøge ulykkesstedet og køretøjerne nærmere.

»Vallensved er en lille by, man kører igennem på vej til Næstved, og trafikken er gået helt i stå nu. Det kommer til at tage noget tid,« siger vagtchefen og tilføjer, at de værste trafikale følger bliver afhjulpet ved hjælp af omkørsel.

Vejen er i skrivende stund helt spærret, og det giver store udfordringer for morgentrafikken.