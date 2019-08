Sent torsdag aften har der været en ulykke i Rødovre.

Ulykken involverer en motorcyklist og en bil, det bekræfter Vestegnens Politi til B.T.

»Motorcyklisten er blevet kørt til traumecenteret med eskorte, fordi lægen på stedet ville have ham undersøgt nærmere.«

»Men den første melding lyder på, at han skulle være uden for livsfare.«

Politiet har nu sendt et hold ud for at undersøge, hvad der er sket.

Det er derfor uklart, hvilken part der var skyld i ulykken.