En 43-årig mand bliver mandag fremstillet i grundlovsforhør sigtet for at have dræbt to personer på en gård.

Hvad der præcis skete søndag eftermiddag på en gård på Helnæs sydvest for Fyn, er mandag formiddag fortsat en gåde.

En 74-årig kvinde og en 37-årig mand blev begge dræbt af adskillige knivstik, men hvorfor er der endnu ikke svar på.

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Jørgen Andersen.

- Motivet står hen i det uvisse. Så hvad der præcist skete mellem de tre parter, ved vi ikke. Måske kommer det til at stå klarere ved grundlovsforhøret, siger han.

En mand på 43 år skal mandag klokken 13 fremstilles i et grundlovsforhør. Han er sigtet for at have begået dobbeltdrabet.

De to ofre blev fundet på en gård på halvøen Helnæs klokken 15.11. Kort efter anholdt politiet den 43-årige.

- Vi bliver kaldt til Helnæs af en beboer, der er nervøs, fordi en mand løber rundt på markerne. Han virker underlig og mentalt ustabil, fortalte Jørgen Andersen søndag.

Da betjente taler med manden, får man nogle oplysninger, som gør, at politiet tager ned til ejendommen.

Her finder man de to personer dræbt med adskillige knivstik.

Den 74-årige kvinde boede på gården. Den sigtede mand var logerende hos kvinden.

Den dræbte mand var tilsyneladende kommet for at aflevere noget brænde til kvinden.

De tre personer er ikke i familie med hinanden.

/ritzau/