Politichef vil ikke kommentere, om en 24-årig udviste sympati for Islamisk Stat ved knivangreb i Brabrand.

En moské i Aarhus advarede politiet om en 24-årig mand, inden han mandag eftermiddag angreb betjente med en kniv og derefter blev skudt af politiet.

Det oplyser dr.dk, som henviser til oplysninger fra Grimhøj-moskéen.

Ved en bøn mandag medbragte manden en kniv og virkede forstyrret, lyder det fra moskeens formand.

- Han er ikke kendt i moskéen, men dukkede op for første gang i aftes, siger Osama El-Saadi ifølge dr.dk. Til Ritzau oplyser han, at manden også havde en lang metalstang med sig.

Det var meldinger om, at den 24-årige skabte utryghed i en bus, som fik politiet til at rykke ud.

Ved en episode på Karen Blixens Boulevard i Brabrand gik han til angreb på en politipatrulje med kniven, har politiet oplyst.

En video viser, at han havde en finger i luften, hvilket kan tolkes som udtryk for sympati for Islamisk Stat.

Dette ønsker chefpolitiinspektør Klaus Arboe fra Østjyllands Politi på et pressemøde i Aarhus imidlertid ikke at kommentere.

På videooptagelsen kan man se, at en kvindelig betjent har fået fat i kniven.

Chefpolitiinspektøren oplyser, at politiet efter hændelsen har besluttet at optrappe tilstedeværelsen i Brabrand.

- Vi er meget interesseret i at få henvendelser fra borgerne, siger Klaus Arboe og nævner, at en mobil politistation placeres i det vestlige Aarhus.

På Karen Blixens Boulevard afgav politiet skud, og den 24-årige blev hårdt såret. Umiddelbart blev det oplyst, at han var i kritisk tilstand. Mandag aften oplyser politiet, at hans tilstand er stabil.

Det præcise forløb efterforskes nu af Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Her vil man ikke besvare spørgsmål om hændelsen - og det gælder også om, hvorvidt politiet afgav skud før eller efter, at manden var blevet afvæbnet.

En betjent fik knubs i forbindelse med episoden, oplyser chefpolitiinspektør Klaus Arboe.

/ritzau/