Politichef vil ikke kommentere, om en 24-årig udviste sympati for Islamisk Stat ved knivangreb i Brabrand.

En moské i Aarhus advarede politiet om en 24-årig mand, inden han mandag eftermiddag angreb betjente med en kniv og derefter blev skudt af politiet.

Det oplyser dr.dk, som henviser til oplysninger fra Grimhøj-moskéen.

Ved en bøn mandag medbragte manden en kniv og virkede forstyrret, lyder det fra moskeens formand.

- Han er ikke kendt i moskéen, men dukkede op for første gang i aftes, siger Osama El-Saadi ifølge dr.dk.

Ved en episode på Karen Blixens Boulevard i Brabrand mandag eftermiddag gik han til angreb på en politipatrulje med kniven, har politiet oplyst.

En video viser, at han havde en finger i luften, hvilket kan tolkes som udtryk for sympati for Islamisk Stat.

Dette ønsker chefpolitiinspektør Klaus Arboe fra Østjyllands Politi på et pressemøde i Aarhus imidlertid ikke at kommentere.

På videoen kan man se, at en kvindelig betjent har fået fat i kniven.

Chefpolitiinspektøren oplyser, at politiet efter hændelsen har besluttet at optrappe tilstedeværelsen i Brabrand.

- Vi er meget interesseret i at få henvendelser fra borgerne, siger Klaus Arboe og nævner, at en mobil politistation placeres i det vestlige Aarhus.

Den 24-årige blev hårdt såret af politiets skud. Umiddelbart blev det oplyst, at hans tilstand var kritisk.

Det præcise forløb efterforskes nu af Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Her vil man ikke besvare spørgsmål om hændelsen - og det gælder også om, hvorvidt politiet afgav skud før eller efter, at manden var blevet afvæbnet.

En betjent fik knubs i forbindelse med episoden, oplyser chefpolitiinspektør Klaus Arboe.

