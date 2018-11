»Jeg har skåret halsen over på Bell.«

Morten Larsen glemmer aldrig den sætning. Han var kun nået 300 meter væk fra huset i nordjyske Bindslev, før kæresten ringede og fremstammede de syv ord, der skulle vise sig at vende Mortens liv på hovedet. For altid.

»Nej, det har du ikke gjort,« udbrød Morten i panik. Og så løb han.

Aldrig har han løbet så hurtigt, men alligevel føltes det, som om alt foregik i slowmotion. Og inderst inde troede han ikke på, at kæresten - moderen til deres to børn - havde skåret halsen over på den ni-årige datter.

Morten Larsens liv blev knust på et øjeblik den 15. juni 2016. Han finder sin ni-årige datter med halsen skåret over. Hans ekskæreste havde bagefter forsøgt at snitte sine egne håndled. Dato: 13.11.18 Foto: Lars Horn / Baghuset Foto: Lars Horn Vis mere Morten Larsens liv blev knust på et øjeblik den 15. juni 2016. Han finder sin ni-årige datter med halsen skåret over. Hans ekskæreste havde bagefter forsøgt at snitte sine egne håndled. Dato: 13.11.18 Foto: Lars Horn / Baghuset Foto: Lars Horn

Men da han åbnede hoveddøren, stod hun lige dér. Smurt ind i blod og kiggede på ham.

»Du har bare ikke gjort det,« råbte han og løb ovenpå mod datterens værelse.

Indenfor blev Mortens liv forvandlet til et mareridt på få sekunder.

»Hun har en pude over hovedet, og den fjerner jeg. Og så kunne jeg se, at der var fuldstændigt åbent ved halsen,« fortæller 33-årige Morten Larsen, der havde forladt hjemmet for at gå en tur med familiens hund.

Han har valgt at stå frem i B.T. med historien om den juniaften i 2016, der ændrede hans liv for altid. Det har han blandt andet valgt at gøre, fordi den kæreste, der tog livet af deres fælles datter, i dag er på uledsaget udgang fra det psykiatriske hospital og kan støde ind i Morten når som helst. Men det vender vi tilbage til.

I ren panik får Morten tastet 122 ind på mobilen. Han forstår ikke, hvorfor den ikke går igennem til alarmcentralen.

Han opdager fejlen og får fat i en sygeplejerske. Morten bliver bedt om at tjekke luftveje. »Hun er død. Der er ingen grund til at tjekke noget,« siger han.

»Du skal bare skride«.

Og så går det op for Morten. Hvad med deres søn? Kæresten, der stadig befinder sig i stueetagen, nævnte kun Bell, men inde ved siden af burde deres to-årige søn Marco ligge og sove.

Han skynder sig ind på værelset, og derinde ligger Marco i tremmesengen og kigger op på sin far med store øjne. Morten tager sin to-årige søn og knuger ham ind til brystet.

Ham skal hun ikke tage.

Men så hører han en lyd nedefra.

»Jeg kan høre, hun kommer op ad trappen, og så tænker jeg 'fuck',« fortæller Morten.

Kort tid efter står de foran hinanden i åbningen til Bells værelse. Få meter fra hinanden.

»Du skal bare skride,« siger Morten med Marco ind til brystet.

»Jeg går ind i seng,« svarer kæresten.

Og det gør hun. Lægger sig ind i parrets seng. Indsmurt i blod og med datterens liv på samvittigheden. Hun har endda også prøvet at snitte sine egne håndled, men det lykkedes ikke.

Imens løber Morten ned foran huset og venter på politiet. »Hør, far,« siger to-årige Marco, da han hører sirenerne.

»Der kommer en ambulance og henter mor og Bell. De er blevet syge,« svarer faren til sin søn.

Og det er der en delvis sandhed i. Mortens kæreste - som B.T. kender identiteten på, men ikke bringer navnet af - var psykisk syg på gerningstidspunktet.

Det sagde moren i retten Sagen om drabet af 9-årige Bell var i retten i februar 2017, og her fik den 28-årige mor altså en anbringelsesdom. I retten satte hun ord på, hvorfor hun havde skåret halsen over på sin datter. Det var ifølge kvinden en indre stemme, der beordrede hende til at gribe en kniv, som hun angiveligt brugte til at dræbe datteren med. Hun gik op på datterens værelse, og her lagde en farlig skygge sig ifølge kvinden over datteren, som lå og sov. »Jeg fik at vide, at skyggen var farlig, og jeg var nødt til at slå den ihjel,« forklarede moren foran dommeren og to domsmænd. En mentalerklæring viste desuden, at moren ifølge eksperters vurdering var sindssyg på tidspunktet for drabet. Det fremgik også i retten, at kvinden havde fået udleveret medicin til behandling af en psykose, men at hun ikke havde taget sin medicin den aften, hvor drabet fandt sted.

Drabet på datteren Bell skete den 15. juni 2016, og i starten af 2017 blev Mortens nu tidligere kæreste dømt til anbringelse på psykiatrisk hospital.

Uledsaget udgang

Med ekskærestens dom kunne Morten endelig fokusere på at skabe en tilværelse som alenefar med Marco. Men så skete der det, som han ikke i sin vildeste fantasi kunne have forestillet sig.

Mortens faster - som han har et tæt forhold til - var fire måneder efter dommen en tur på kirkegården for at mindes Bell, og her løb hun ind i den dømte kvinde, der havde to ledsagere fra det psykiatriske hospital med sig.

Det kom som et chok for Morten, der ikke anede, at ekskæresten sådan uden lige kunne komme på ledsaget udgang.

»Jeg var i chok. Tænk, hvis jeg havde stået der med min søn? Jeg ved slet ikke, hvad jeg ville gøre. Måske jeg nok bare ville løbe med Marco,« fortæller han.

Morten har svært ved at forstå, hvordan det kan lade sig gøre, at ekskæresten, der tog livet af hans datter, fire måneder efter sin dom kan stå ved gravstedet. Det burde være et frirum for ham og mange af de andre, der savner Bell, og som aldrig vil tilgive ekskæresten for hendes handling.

Et år efter dommen fik ekskæresten bevilget uledsaget udgang. Det betyder altså, at Morten - når som helst, hvor som helst - kan løbe ind i kvinden.

Men det stopper ikke her.

Morten har ikke været i kontakt med ekskæresten siden den skæbnesvangre dag, og faktisk føler han heller ikke andet end vrede, når han tænker på hende. Derfor blev han også lettere rystet, da han i starten af oktober i år modtog et opkald.

»De ringede fra det psykiatriske hospital og spurgte, om jeg vidste, hvor hun var. 'Hvis hun er i baggrunden, skal du lige få hende til at ringe,' sagde de til mig. Jeg var rystet og sagde: 'Hvorfor i alverden skulle hun være her? Er hun stukket af?',« fortæller Morten.

Medarbejderen afbrød hurtigt samtalen, og da Morten igen fik fat i hospitalet, fik han at vide, at de havde begået en fejl. Men af hensyn til patientsikkerhed kunne de ikke oplyse, om ekskæresten rent faktisk var stukket af.

Derfor kunne Morten, der frygtede, om ekskæresten kunne finde på at gøre ham og Marco fortræd, bare sidde derhjemme i uvished. En frygt, han stadig har i dag.

Først da han ringede til en af sagens efterforskere fra politiet, fik han afklaring, og hospitalet ringede med en undskyldning.



Mareridt og flashbacks

Morten blev hevet direkte ind på politistationen til afhøring, efter han var kommet hjem og fandt sin datter dræbt.

Først klokken fire om natten var han hjemme hos sine forældre, og her faldt han straks omkuld på sofaen.

Han har svært ved at huske, hvad han foretog sig den efterfølgende tid. Men han kan huske følelsen.

Ikke vrede. Ikke sorg. Bare tomhed.

Efter to uger fik han lov at flytte ind i huset igen. Hurtigt fik han rykket alt rundt og fjernet de fleste af ekskærestens ting.

Parrets gamle værelse blev ryddet, og i stedet rykkede Morten en seng ind ved siden af Marco.

»Jeg kunne ikke sove uden at ligge ved siden af ham,« fortæller Morten.

Det var dog heller ikke, fordi Mortens søvn var ubesværet i denne periode. Aftenerne gik med at spille PlayStation, indtil trætheden bankede på i sådan en grad, at han ubesværet kunne falde hen.

Altså indtil fjenden så også bankede på: mareridtet. Utallige gange er Morten vågnet med mareridt om selve den aften, hvor han trådte ind ad sin hoveddør og så den blodindsmurte kæreste.

Og så er der det, som Morten kalder 'flashback'. Det er værre end mareridt. En gang imellem dukker der billeder op foran øjnene af den 33-årige mand, selvom han er lysvågen.

Det er altid tre billeder fra drabsaftenen, der viser sig. Et af dem er det, hvor han tager puden væk og ser datterens hals. Det billede slipper han aldrig for.

»Hvor lang tid tager det?«

Morten har brugt timer, dage og måneder på tænke over, hvordan det kunne gå så galt.

Ekskæresten var godt nok blevet udskrevet fra et ophold på psykiatrisk hospital kort før den forfærdelige aften, men han havde absolut ingen anelse om, hvad hun åbenbart var i stand at gøre.

Set i bakspejlet er der dog et par tegn på selve aftenen, som han senere har studset over.

Ekskæresten gik nemlig altid i seng med de to børn, men denne ene aften var hun oppe, selvom Marco og Bell lå ovenpå i huset og sov.

»Hun så en film med Jennifer Lopez, som hun elskede, så jeg tænkte ikke mere over det,« fortæller han.

Men så var der også et spørgsmål.

»Hun spurgte, hvor lang tid det ville tage for mig at gå med hundene. 'Én time som altid,' sagde jeg. Det undrede mig. Men det viser mig i dag, at hun havde planlagt det. Det er jeg sikker på,« siger Morten, der altså ikke nåede at gå mere end 300 meter, før kæresten ringede.

Han forstår heller ikke, hvorfor det skulle gå ud over datteren, eller hvorfor sønnen skulle fredes. Men han er lykkelig over netop den del.

»Marco er den eneste grund til, at jeg står op,« siger Morten om sin fem-årige guldklump.

Heldigvis var to-årige Marco så ung på gerningstidspunktet, at han ikke opfattede, hvad der skete den aften, hvor han selv lå i tremmesengen og kiggede op i loftet i Bindslev-hjemmet. Alt imens hans mor i værelset ved siden af begik en forfærdelig handling.

En dag bliver han dog stor og kommer til at kende til detaljerne, men indtil videre har Morten sparet sin søn for det værste.

»Han ved bare, 'at mor har gjort noget slemt ved Bell, og at storesøster er en stjerne på himlen nu',« siger faren.