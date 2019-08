Med boldtræet i den ene hånd kigger Morten Poulsen ud ad vinduet til sin indkørsel. Han kan se ham derude.

Nabolaget er helt øde, og stilheden er kun afbrudt af manden, som råber ind til ham ude fra vejen.

»Kom så ud, gamle, så får du nogle tæv.«

Det er tredje gang på kort tid, at han går forbi huset. Denne morgen vil Morten sikre sig, at det bliver den sidste.

»Jeg havde fået nok og tog boldtræet og gik ud til ham,« siger han.

Det ligger ikke til 46-årige Morten Poulsen at opsøge en konfrontation, men i det øjeblik er han ikke bange.

»Jeg sagde til ham, at han kunne slå mig én gang, men så var det min tur bagefter.«

Morten tager boldtræet og peger på manden, som i flere måneder har opført sig truende, og begynder at gå hen imod ham.

Næste skridt er, at man anskaffer sig en pistol Morten Poulsen

»Jeg gik 100 meter ned ad vejen med battet foran næsen på ham, indtil han var langt nok væk.«

Klokken var lidt over 6 om morgenen den hverdag i begyndelsen af 2018, hvor Morten Poulsen tyede til selvtægt i stedet for at ringe til politiet. Det fortæller han i forbindelse med B.T.s store serie om politiets mange overarbejdstimer og manglende evne til at komme borgerne til undsætning.

Men truslerne, frygten og hans frustration med politiet begyndte flere måneder tidligere i november 2017.

På en helt almindelig eftermiddag i den lille flække uden for Græsted løber en ældre nabo ind i Mortens indkørsel.

Morten Poulsen mener ikke, at politiet gider komme, når man ringer. Det betyder nu, at hans tillid til ordensmagten er helt væk. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Morten Poulsen mener ikke, at politiet gider komme, når man ringer. Det betyder nu, at hans tillid til ordensmagten er helt væk. Foto: Bax Lindhardt

»Hjælp! Morten, Morten, der en, som overfalder mig,« kalder han, mens han banker på vinduet.

Bag ham kommer en yngre mand i 30'erne, som er højrøstet og hidsig, mens han filmer med sin mobiltelefon.

Har du haft lignende oplevelser med politiet eller er selv tyet til selvtægt, så vil B.T. meget gerne høre fra dig på matu@bt.dk

Mens Morten Poulsens kone kigger med fra vinduet, går han selv ud for at se, hvad der sker. De to parter har angiveligt haft en kontrovers over, at den yngre mand har kørt for stærkt på vejen uden for huset.

B.T. undersøger politiet I de seneste måneder har B.T. afdækket politiets stadigt stigende sagsbehandlingstider og det eskalerende antal overarbejdstimer, som medarbejderne skal afspadsere. I første kvartal af 2019 var sagsbehandlingstiden på 340 dage mod 212 dage i første kvartal 2007. I juni 2019 havde politiet i alt 832.939 overarbejdstimer til gode. B.T. har undevejs vist, hvilke konsenvenser det hårdt pressede politi har for borgerne. Du kan læse mere her: Nye chok-tal: Så vildt er politiets overarbejde eskaleret Nye tal: Ofre for kriminalitet venter rekordlang tid på politi og domstole

»Han filmede mig, min kone og vores hus. Det havde jeg ikke givet ham lov til, men han sagde bare 'fuck dig', når jeg protesterede,« fortæller Morten.

»Jeg ville bare have ham væk, fordi jeg ikke vidste, hvad han kunne finde på.«

Naboen, som er i begyndelsen af 70'erne, sidder helt forskræmt op ad husmuren, indtil manden til sidst går. En halv time senere sidder Morten Poulsen og hans kone inde i stuen og taler situationen igennem.

De er stadig rystede over hændelsen, og mens de taler, ringer telefonen med hemmeligt nummer.

»Jeg har siddet i spjældet mange gange, og jeg bliver dit livs mareridt. Jeg kommer ned til dig om fem minutter, så tager vi den der,« siger den mand, som tidligere samme morgen stod uden for huset.

Morten Poulsen afslutter opkaldet og kontakter med det samme politiet og fortæller om truslerne.

Svaret lyder, at hvis der ikke er personskade, så kommer de ikke. Han skal ringe 112, hvis manden kommer.

»Jeg var utryg over situationen. Hvad nu, hvis han faktisk kom? Men politiet kom ikke herud,« siger Morten Poulsen.

Manden kom aldrig den dag, men truslerne og chikanen stoppede ikke. De var kun lige begyndt.

Næste dag venter en lang og intimiderende e-mail fra den fremmede mand i indbakken.

'Jeg sværger, at hvis du møder mig igen, så vender du rundt og bukker din nakke ... Jeg går forbi dit hus hver evig eneste morgen klokken 7.15. Jeg løber ofte i skoven, hvorfor jeg også passerer dit hus både frem og tilbage.'

Igen melder Morten det, som han opfatter som tydelige trusler, til politiet.

Hvordan har danskerne det med selvtægt? I en afstemning på artiklen om Pelle Henning, som selv skaffede sine søns stjålne ting tilbage, har over 20.000 læsere givet deres mening til kende. 93 procent har sagt ja til, at de ville begå selvtægt, hvis politiet ikke havde mulighed for at hjælpe. I en undersøgelse fra Norstat for alarmselskabet Verisure svarer 56 procent af et repræsentativt udsnit af danskere over 18 år, at det er i orden at begå selvtægt, hvis man har indbrud i sit hjem. Læs mere her.

I løbet af to måneder går den 30-årige mand flere gange forbi hans hus om morgenen og råber ind til ham.

Til sidst havde Morten Poulsen fået nok, og i begyndelsen af 2018 tog han loven i egen hånd og gik ud med sit boldtræ og truede manden til at forsvinde og stoppe sin chikane. Siden har han ingen problemer haft med ham.

»Jeg ringede ikke til politiet den morgen, fordi jeg ved, at de alligevel ikke kommer. De er pisse ligeglade. Der har været mange andre sager herude, hvor jeg har ringet til politiet, hvor de ikke er kommet.«

Han nævner, at der inden for de seneste to år har været hærværk, narkotikapåvirkede bilister og indbrud, hvor politiet ikke har sendt en patrulje. Meddelelsen er ifølge Morten Poulsen stort set altid den samme.

»Vi ser, hvad vi kan gøre« eller »der er ikke mandskab til det lige nu«.

Morten er – føler hans kone – overladt til sig selv, og samtidig er tilliden til politiet i bund.

I en YouGov-undersøgelse fra august 2019 fremgår det, at 33 procent af danskerne i mindre grad eller slet ikke har tiltro til, at politiet kommer, når de ringer. Det er også grunden til, at Morten Poulsen fremover ikke ringer til politiet.

Selvtægt er nødløsningen, erkender han, men han er samtidig forberedt på, at han må klare sig selv.

»Hvad skal jeg ellers gøre?« siger han.

»Næste skridt er, at man anskaffer sig en pistol.«

I december 2018 meddelte Nordsjællands Politi, at de havde opgivet sigtelsen mod manden for trusler, da der ikke var tale om direkte trusler på livet, men i stedet trusler om strafbar handling af grovere karakter.

Nordsjællands politi skriver til B.T. at man er kede af at Morten Poulsen tog sagen i egen hånd, og at politiet generelt fraråder selvtægt.