Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt er blandt tilhørerne torsdag formiddag, da Retten i Næstved indleder retssagen mod en 40-årig mand, der blandt andet er tiltalt for at have dræbt politikerens søster.

Morten Messerschmidt er ledsaget af sin samlever Dot Wessmann, og ankom til retslokalet som en af de sidste tilhørere.

Den tiltalte, 40-årige mand er anklaget for i november sidste år at have dræbt to kvinder med knivstik med knap halvanden times mellemrum på Sjælland.

Den ene af dem - den 31-årige Line Messerschmidt fra Ruds Vedby - var hans samlever og søster til Morten Messerschmidt.

Det andet drabsoffer var hans tidligere samlever - den 35-årige Jeanette Rømer Hansen fra Kundby.

De to drab fandt sted i de meget tidlige morgentimer fredag 15. november i fjor. Begge kvinder blev dræbt med flere knivstik i deres hjem med kun en time og 22 minutters mellemrum.

Kort efter drabene meldte den nu tiltalte mand sig selv til politiet i Holbæk og blev anholdt. Ved det efterfølgende grundlovsforhør nægtede han sig skyldig i drab, men erkendte vold med døden til følge.

Hvis han kendes skyldig i dobbeltdrab vil straffen efter normal praksis sandsynligvis kunne blive fængsel på livstid.

Ved retsmødets start begærede en bistandsadvokat, at der skulle nedlægges navneforbud for hende, ligesom han ønskede den alvorlige sag behandlet bag lukkede døre - altså uden at tilhørere måtte være til stede.

Det begrundede han blandt andet med et ønske om, at der ville komme helt private forhold frem, som han ikke ønskede offentligheden skulle få kendskab til.

Den 40-årige mand er udover de to drab også tiltalt for at have besiddet 107 gram amfetamin i hjemmet, hvor han boede med Line Messerschmidt - delvist med henblik på videreoverdragelse.

Han nægter sig skyldig i tiltalen for de to drab, da han angiveligt intet kan huske omkring gerningstidspunkterne. Men ifølge forsvareren vil han ikke bestride, at han har forårsaget kvindernes død.

I forhold til amfetamin-anklagen kunne han delvist erkende,. Ifølge den tiltalte havde han delvist købt amfetaminen sammen med Line Messerschmidt til eget forbrug.

I vidneskranken er han tydeligt mærket af sagens alvor, og snøfter sig med lav stemme og småstammende gennem anklagerens spørgsmål.

»Line var min største kærlighed. Hun støttede mig. Hun var den bedste støtte, jeg nogen sinde har haft i mit liv,« siger han blandt andet om den dræbte Line Messerschmidt.

Han lærte at kende hende i 2015 omkring det tidspunkt, hvor hans tidligere kæreste - den anden dræbte kvinde - angiveligt uden hans viden var blevet gravid med hans barn.

»Line var ikke jaloux, men hun snagede bare omkring mange ting i mit forhold til Jeanette,« forklarer den 40-årige tiltalte snøftende.