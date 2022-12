Lyt til artiklen

Retssagen mod Morten Messerschmidt blev forsinket på grund af folketingsvalg. Dommen ventes først i januar.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, må formentlig vente til næste år med at få dom i sagen om påstået svindel med EU-midler.

Ind til videre er den sidste retsdag 21. december, men dommen ventes ikke før jul.

Mandag har dommeren i Retten på Frederiksberg meddelt, at der formentlig først bliver afsagt dom i ugen efter nytår.

Retssagens opstart blev i november forsinket, da Folketinget igen skulle ophæve Messerschmidts immunitet, for at retssagen kunne køre.

Det skyldtes, at der nåede at være folketingsvalg, inden sagen skulle begynde i retten, og at Messerschmidt dermed fik immunitet på ny.

Omdrejningspunktet for sagen er et DF-sommergruppemøde på Color Hotel i Skagen i 2015.

I den forbindelse blev der efter ansøgning fra Morten Messerschmidt udbetalt penge fra EU-partiet Meld. De skulle finansiere en EU-konference, som fandt sted under mødet.

Eller gjorde den? Det mener anklagemyndigheden nemlig ikke, og derfor er Messerschmidt anklaget for EU-svig efter en bestemmelse i straffeloven. Messerschmidt nægter sig skyldig.

Det er anden gang, at sagen er for retten. I august 2021 afsagde Retten i Lyngby en dom. Her blev Morten Messerschmidt idømt en betinget fængselsstraf på seks måneder.

Østre Landsret fandt dog, at sagen skulle gå om. Det skyldtes, at dommeren i sagen, Søren Holm Seerup, kunne opfattes som inhabil på grund af en række tilkendegivelser på Facebook om Messerschmidt.

Derfor går sagen nu om i Retten på Frederiksberg.

