De færreste af os kan huske, hvad vi lavede den 15. juni i 2016, men det er netop tilfældet for Morten Larsen. Han husker hvert et sekund.

Sent om aftenen forlod han kæresten og sine to sovende børn i sit hjem i nordjyske Bindslev for at gå en tur med familiens hund, men da han kort tid efter kom hjem, havde kæresten skåret halsen over på deres 9-årige datter Bell.

Den 28-årige kvinde, der var psykisk syg i gerningsøjeblikket, fik en anbringelsesdom på et psykiatrisk hospital i februar 2017. Men allerede få måneder efter fik Morten Larsen et stort chok.

En dag i maj tog Morten Larsens faster en tur ned til Bindslev Kirke i Nordjylland, hvor 9-årige Bell ligger begravet.

Morten Larsens liv blev knust på et øjeblik den 15. juni 2016. Han finder sin ni-årige datter med halsen skåret over. Hans ekskæreste havde bagefter forsøgt at snitte sine egne håndled. Dato: 13.11.18 Foto: Lars Horn / Baghuset Foto: Lars Horn Vis mere Morten Larsens liv blev knust på et øjeblik den 15. juni 2016. Han finder sin ni-årige datter med halsen skåret over. Hans ekskæreste havde bagefter forsøgt at snitte sine egne håndled. Dato: 13.11.18 Foto: Lars Horn / Baghuset Foto: Lars Horn

Og her mødte hun en, hun ikke havde forventet at se netop dér.

Ledsaget af to medarbejdere fra det psykiatriske hospital stod Morten Larsens ekskæreste pludselig ved gravstedet.

Ekskæresten stod foran den kvinde, der stadig havde svært ved at bearbejde tabet af sin niece.

Morten Larsens liv blev knust på et øjeblik den 15. juni 2016. Han finder sin ni-årige datter med halsen skåret over. Hans ekskæreste havde bagefter forsøgt at snitte sine egne håndled. Dato: 13.11.18 Foto: Lars Horn / Baghuset Foto: Lars Horn Vis mere Morten Larsens liv blev knust på et øjeblik den 15. juni 2016. Han finder sin ni-årige datter med halsen skåret over. Hans ekskæreste havde bagefter forsøgt at snitte sine egne håndled. Dato: 13.11.18 Foto: Lars Horn / Baghuset Foto: Lars Horn

Fasteren stod foran den kvinde, der havde ført kviven og taget livet af den 9-årige pige.

»Og det kunne lige så godt have været mig,« siger Morten Larsen, når han fortæller om fasterens oplevelser, der i øvrigt betød, at hun fik det endnu hårdere med tabet af Bell.

Det sagde moren i retten Sagen om drabet af 9-årige Bell var i retten i februar 2017, og her fik den 28-årige mor altså en anbringelsesdom. I retten satte hun ord på, hvorfor hun havde skåret halsen over på sin datter. Det var ifølge kvinden en indre stemme, der beordrede hende til at gribe en kniv, som hun angiveligt brugte til at dræbe datteren med. Hun gik op på datterens værelse, og her lagde en farlig skygge sig ifølge kvinden over datteren, som lå og sov. »Jeg fik at vide, at skyggen var farlig, og jeg var nødt til at slå den ihjel,« forklarede moren foran dommeren og to domsmænd. En mentalerklæring viste desuden, at moren ifølge eksperters vurdering var sindssyg på tidspunktet for drabet. Det fremgik også i retten, at kvinden havde fået udleveret medicin til behandling af en psykose, men at hun ikke havde taget sin medicin den aften, hvor drabet fandt sted.

Og i dag er det 'endnu værre'. Den 28-årige kvinde har nu fået bevilget uledsaget udgang, hvilket altså betyder, at hun kan færdes frit rundt omkring i den by, hvor hun før dommen levede som en lille kernefamilie med Morten Larsen og deres to børn.

Men han forstår ikke, hvorfor hans ekskæreste kan stå ved datterens gravsted tre måneder efter, at hun havde taget livet af hende.

Og Morten Larsen er ikke den eneste.

B.T. bragte tirsdag alenefarens tragiske fortælling, og et stort antal af reaktionerne i artiklens kommentarspor på Facebook handler netop om, hvordan det kan lade sig gøre, at den 28-årige kan gå frit rundt så kort tid efter, at hun havde dræbt parrets datter.

Morten Larsens liv blev knust på et øjeblik den 15. juni 2016. Han finder sin ni-årige datter med halsen skåret over. Hans ekskæreste havde bagefter forsøgt at snitte sine egne håndled. Dato: 13.11.18 Foto: Lars Horn / Baghuset Foto: Lars Horn Vis mere Morten Larsens liv blev knust på et øjeblik den 15. juni 2016. Han finder sin ni-årige datter med halsen skåret over. Hans ekskæreste havde bagefter forsøgt at snitte sine egne håndled. Dato: 13.11.18 Foto: Lars Horn / Baghuset Foto: Lars Horn

Men hvordan kan det så egentligt lade sig gøre?

Det handler om flere ting. Først og fremmest er der ingen regler, der foreskriver, at en anbringelsesdømt person først kan komme på udgang efter en bestemt periode.

»Det er en vurdering af den psykiske tilstand,« fortæller Trine Arngrim, der er ledende overlæge på Afdeling for Retspsykiatri på Aarhus Universitetshospital, og fortsætter:

»Når folk får en dom til anbringelse, så er det fordi, de er omfattet af straffelovens paragraf 16, del 1. De er altså ‘utilregnelige på grund af sindsygdom eller en tilstand, der kan ligestilles hermed’. Derfor har de typisk været under behandling fra anholdelse til dommen, så de er ofte i en helt anden tilstand end den dag, de lavede kriminaliteten.«

Morten Larsens liv blev knust på et øjeblik den 15. juni 2016. Han finder sin ni-årige datter med halsen skåret over. Hans ekskæreste havde bagefter forsøgt at snitte sine egne håndled. Dato: 13.11.18 Foto: Lars Horn / Baghuset Foto: Lars Horn Vis mere Morten Larsens liv blev knust på et øjeblik den 15. juni 2016. Han finder sin ni-årige datter med halsen skåret over. Hans ekskæreste havde bagefter forsøgt at snitte sine egne håndled. Dato: 13.11.18 Foto: Lars Horn / Baghuset Foto: Lars Horn

Når anbringelsestedet så vurderer, at patienten er bevidst og selvreflekterende over sin sygdom, handlinger og behovet for medicin, kan de bevilge såkaldt ledsaget udgang med personale på hospitalsområdet.

»Og hvis alt så går godt, så kan man tage på ledsaget udgang længere væk. Eksempelvis på en kirkegård,« fortæller Trine Arngrim, der ikke forholder sig konkret til Mortens sag.

Herefter kan patienten i sidste instans få lov at komme på uledsaget udgang, som det altså er tilfældet med Mortens Larsens ekskæreste.

Men er man som pårørende nervøs for sin sikkerhed, kan man altid tage fat i anbringelsesstedet.

»Man kan godt lave en aftale som pårørende og sige: ‘Du har gjort det her, og vi er bange for dig, så kan vi ikke aftale, at du ikke kommer herhen?’. Det kan man aftale sammen med retspsykiatrien og patienten,« siger Trine Arngrim.

Det undrer Morten Larsen. Meget endda.

Han har af forskellige omgange søgt om et polititilhold mod sin ekskæreste, hvilket har været forgæves.

Morten Larsens liv blev knust på et øjeblik den 15. juni 2016. Han finder sin ni-årige datter med halsen skåret over. Hans ekskæreste havde bagefter forsøgt at snitte sine egne håndled. Dato: 13.11.18 Foto: Lars Horn / Baghuset Foto: Lars Horn Vis mere Morten Larsens liv blev knust på et øjeblik den 15. juni 2016. Han finder sin ni-årige datter med halsen skåret over. Hans ekskæreste havde bagefter forsøgt at snitte sine egne håndled. Dato: 13.11.18 Foto: Lars Horn / Baghuset Foto: Lars Horn

Derfor har han netop kontaktet Psykiatrien i Region Nordjylland for at søge om, at ekskæresten kunne blive overflyttet til eksempelvis Region Midtjylland, så hun ikke bare sådan uden lige kunne tage på udgang op til ham og sønnen Marco i Bindslev.

Det frygter han nemlig.

»Jeg tænker på, hvad hun kan finde på? Når hun har gjort det, hun har gjort, så kan hun gøre det igen,« siger Morten.

Men nej. Det kunne ikke komme på tale med en overflytning.

»Og så er det da underligt, at de ikke har nævnt muligheden for, at jeg kan tale med min ekskæreste og retspsykiatrien om, at vi kan aftale, at hun ikke må nærme sig området omkring Bindslev, hvis det altså er muligt. Det har de slet ikke nævnt,« fortæller Morten.

Psykiatrien i Region Nordjylland har ikke vendt tilbage på flere henvendelser fra B.T.