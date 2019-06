Morten Helveg Petersen (R) har fået grønt lys til at anke den såkaldte Se og Hør-sag til Højesteret efter nederlag i både byretten og landsretten.

Det fremgår af en pressemeddelese på Procesbevillingsnævnets hjemmeside.

'Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2019 meddelt en offentligt kendt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. februar 2019,' lyder det i pressemeddelelsen.

Og det er en nyhed, der vækker glæde hos Morten Helveg Petersen.

»Jeg forstår stadig ikke afgørelserne i byretten og landsretten, og efter jeg havde gået lidt rundt om det hele, så fandt jeg ud af, at jeg ville prøve at søge om tilladelse til at anke til Højesteret. Så jeg er selvfølgelig glad for, at de finder begrundelse for, at der er tale om noget principelt her,« lyder det fra Morten Helveg Petersen, der netop er landet på Bornholm, hvor han skal deltage i Folkemødet.

»Og så håber jeg selvfølgelig, at vi får medhold i sagen.«

På Facebook skriver politikeren videre, at sagen for ham aldrig har handlet om penge.

'Hvis jeg havde fået medhold tidligere, havde jeg, som jeg også tidligere har udtalt og skrevet her, doneret beløbet til Røde Kors’ vigtige arbejde i Syrien.'

Tidligere har både byretten og landsretten afvist Morten Helveg Petersens krav om godtgørelse for at Se og Hør havde skaffet sig adgang til hans kreditkortoplysninger.

I byretten lød kravet på 250.000 kroner, mens beløbet i landsretten var noget mindre. Her krævede politikeren 125.000 kroner.

Samtidig slog de to retsinstanser fast, at Morten Helveg Petersen skulle betale sagens omkostninger, der løb op i 320.000 kroner.

En række andre kendte danske personligheder har krævet kompensation i sagen, der er blevet kaldt danmarkshistoriens største medieskandale, men har siden valgt at droppe deres krav.

Sagen udspringer af den såkaldte tys-tys-kilde, der fodrede ugebladet Se og Hør med oplysninger om de kongeliges og de kendtes brug af kreditkort.

Det var via kredikortudstederen Nets, at kilden havde adgang til de kendtes kreditkorttransaktioner.

Det kostede tilbage i 2016 fængselsdomme til to tidligere Se og Hør-chefer og to tidligere journalister på ugebladet.

Under sagen kom det frem, at der i alt blev hacket 906 oplysninger om kreditkorttransaktioner i perioden 24. juni 2008 til 31. december 2011.