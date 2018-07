De ansatte på Dyreværnets internat i Rødovre blev mandag aften mødt af et rystende syn, da en borger indleverede en kat, som var blevet udsat for usædvanligt afstumpet mishandling.

Det oplyser Dyreværnet i en pressemeddelelse.

Katten var blevet tortureret med en strip, som var sat om venstre ben og strammet så meget, at der var lukket fuldstændig for blodomløbet, og det er nu usikkert, om benet skal amputeres, siger Dyreværnets kommunikationschef, Signe Sehested Lund, til B.T.

»Vi går endnu og venter på den endelige dom, som formentlig falder i morgen, onsdag. Det ser desværre ikke så godt ud, men den kan støtte en lille smule på benet«, lyder meldingen.

Katten vurderes til at være cirka tre år gammel, og har midlertidigt fået navnet Morten - efter den mand, som fandt katten og indleverede den.

Han hedder Morten Johnsen og bor i Ishøj. Han var på vej på fisketur med en kammerat, da han fandt katten i en skovkant ved Brøndbyøster.

»Min ven går først hen til den, og vi undrer os over, at den ikke flygter. Da han går væk igen, kalder den efter os - ikke bare et miav, men den kalder på os. Jeg går hen og stiller mig over den, og flytter lidt på den, og så får jeg øje på strippen«, siger Morten Johnsen til B.T.

Morten & Morten. Katten var heldig at blive reddet af en ægte dyreven. (Foto: Dyreværnet)

Han kontaktede straks politiet, og kørte katten til Dyreværnets internat i Rødovre, fordi han ved, at de ikke afliver dyr der, medmindre de ikke er til at redde. Efterfølgende tog han hjem til en søvnløs nat.

»Jeg har været påvirket af det hele dagen. At mennesker kan finde på at gøre sådan noget. Det gør mig trist og rasende«, siger han.

Katten Morten er hverken chippet eller øretatoveret, og derfor er det ikke muligt for Dyreværnet at spore hans ejer. Dyrlæger har dog kunnet slå fast, at der er tale om en indekat, som vil kunne have et fint liv med tre ben, hvis han bliver genforenet med sin ejer.