En 38-årig mand har på mindre end et døgn byttet tilværelsen som fri mand ud med dømt kriminel.

Mors. En 38-årig mand brugte natten til lørdag et haglgevær til at skyde sig adgang gennem et dør og begå et indbrud. Lørdag aften er han blevet idømt to et halvt års fængsel, og han er blevet ført til afsoning omgående.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Det hæsblæsende døgn begynder med en anmeldelse af et indbrud hos en virksomhed på Mors klokken 02.28. Politiet rykker ud og møder på vejen en knallert, der dog slipper fra ordensmagten.

Indbrudstyven havde skudt mod døren til virksomheden med et haglgevær, så ruden var knust. En veteranbil, der stod indenfor, blev også skadet.

Lørdag morgen klokken 04 spottede politiet knallerten igen. Det førte politiet til ejeren, der ifølge Midt- og Vestjyllands Politi erkendte indbruddet.

Lørdag aften er manden blevet fremstillet i grundlovsforhør og har fået en straksdom på to et halvt års i fængsel.

Personen er blevet kørt til en arrest, hvor han skal i straksafsoning.

Politiet oplyser, at haglgeværet endnu ikke er fundet. Ifølge den 38-årige mand har han smidt det ud fra Sallingsundbroen.

/ritzau/