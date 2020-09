I årevis holdt hun mund.

Men sidste år havde en dengang 20-årig kvinde samlet mod nok til at gå til politiet og anmelde to af sine nærmeste familiemedlemmer - morfar og onkel - for igen og igen at have forgrebet sig på hende.

Det har nu ført til, at anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi har rejst tiltale for de to mænd for et årelangt seksuelt misbrug af pigen.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, tiltales begge mænd for adskillige voldtægter af pigen i en periode, fra hun var fire til 11 år. De nægter sig begge skyldige.

Ifølge tiltalen blev den lille pige både tvunget til anale og vaginale samlejer - blandt andet ved at blive slået på hånden eller i ansigtet. I anklageskriftet beskrives også, hvordan morfaren i adskillige tilfælde fik sit barnebarn til at udføre oralsex på ham.

Voldtægterne fandt ifølge anklageskriftet sted hjemme i morfarens villa et sted på Midtsjælland, som B.T. af hensyn til den forurettede piges krav på anonymitet ikke kan præcisere yderligere.

En straffesag om så gamle voldtægtsforhold vil ofte lide under fraværet af fysiske beviser, men af anklageskriftet fremgår det, at morfaren tilsyneladende i et vist omfang også belastes i beskrivelsen af forholdet til barnebarnet af et foto eller en videosekvens.

Optagelsen stammer fra en familiefødselsdag i anledning af hans hustrus 60-års fødselsdag, hvor han fører sin hånd op og ned ad barnebarnets lår, mens hun sidder på skødet af ham, ligesom han tager den dengang 16-årige pige på det ene bryst uden på tøjet.

For dette forhold isoleret er han tiltalt for blufærdighedskrænkelse af hende.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i februar 2018, at seksuelt misbrug af børn ikke længere kan blive forældet i straffemæssig henseende.

Den kommende retssag fra Midtsjælland kommer ved retten i Roskilde til at blive afviklet som en nævningesag, fordi de tiltalte er anklaget for så alvorlige forbrydelser, at anklageren vil kræve en straf på ikke under fire års fængsel.

Der er afsat fem retsdage, og der ventes at falde dom 1. oktober.