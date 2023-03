Lyt til artiklen

En 69-årig morfar erkendte flere seksuelle overgreb på sit barnebarn, men han kunne ikke huske hvor mange.

Men det kunne den 11-årige dreng.

Det skriver SN.dk.

I retten ved Hillerød blev en videoafhøringen af drengen afspillet. Her fortalte han, at han havde fået 100 kroner i lommepenge for hvert overgreb.

Ifølge drengen havde han i alt modtaget 1300 kroner fra morfaren, derfor mente han, at det måtte være sket 13 gange, skriver SN.dk.

»Jeg magter det ikke mere, jeg erkender alt,« fortalte manden

Videoafhøringen af den 11-årige dreng blev afspillet i retten for lukkede døre, men dele af hans forklaring kom frem under retssagen, og det var her, han fortalte om overgrebene og lommepengene.

Tirsdag blev den 69-årige morfar idømt psykiatrisk behandling, der højest kan vare i to år, da han ikke er egnet til at afsone i en almindelig fængselsstraf.

Ifølge SN.dk blev den nu dømte mand anholdt for otte måneder siden.

Under sin varetægtsfængsling blev morfaren overflyttet til en psykiatrisk afdeling, da han diagnosticeret med Alzheimers.

Sygdommen skulle være årsagen til behandlingsdommen.

Udover behandlingsdommen skal han betale en erstatning på 100.000 kroner til drengen. Han blev ligeledes idømt et bolig- og besøgsforbud hos personer under 18 år.

Den 69-årige mand huskede ikke præcis, hvor mange gange han havde forgrebet sig på barnebarnet på grund af sin sygdom.

Han blev dømt for tre tilfælde af andet seksuelt forhold end samleje, da han forgreb sig på drengen oralt. Ligeledes blev han også dømt for at have vist sin penis og spurgt, om drengen ville udføre oralsex.