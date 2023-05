En 59-årig mand blev torsdag idømt, ved retten i Holstebro, to år og ni måneders fængsel for seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelse.

Det skriver TV Midtvest.

Rækken af seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser er begået mod den 59-åriges femårige barnebarn og en anden pige.

Den 59-årige mand har i fremtiden forbud mod at få besøg af børn i sit hjem, fortæller anklager Linette Lysgaard fra Midt- og Vestjyllands Politi.

»Det er fordi, at de her børn er blevet krænket på et tidspunkt, hvor de har været overgivet i hans varetægt, og fordi det ikke kun er sket én gang, men flere gange og mod forskellige børn,« siger Linette Lysgaard til TV Midtvest.

Den ene pige, som ikke var barnebarn, blev udsat for overgreb, der foregik over seks år. Overgrebene startede da pigen var seks-syv år, og foregik over seks år.

Den 59-årige mand er dømt for at have begået voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, samt at have krænket pigernes blufærdighed på flere forskellige måder.

Manden blev anholdt og varetægtsfængslet i juni 2022, men overgrebene mod barnebarnet foregik over flere dage i 2022.

Politiet havde ikke det store besvær med at finde beviser, da den 59-årige mand selv havde dokumenteret flere af sine krænkelser.

Hele 200.000 børnepornografiske billeder og videoer blev han også dømt for at være i besiddelse af.

Den 59-årige mand valgte at modtage dommen.