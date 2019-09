En giftig cocktail af kokain, ulykkelig kærlighed og koldt had.

Det ser ud til de seneste år at have styret tilværelsen for den 54-årige mand, der nu i knap fire måneder har siddet varetægtsfængslet for drabet på den 58-årige læge Charlotte Asperud i Tilsvildeleje.

Hun blev 30. april i år udsat for et groft overfald i sit hjem, som endte med at koste hende livet. Hun blev slået 19-20 gange i hovedet med en stump genstand – formentlig et koben

For nylig kom det frem, at Nordsjællands Politi efterforsker drabet ud fra en teori om, at lægen ikke var et tilfældigt offer for et hjemmerøveri.

Hun havde nemlig været med til at behandle den nu fængslede mand, da han i februar 2014 blev indlagt på akutafdelingen på Hillerød Hospital efter en trafikulykke.

Nu viser det sig ifølge Ritzau, at den mordsigtede også i en udprintet journal havde streget flere andre lægers navne under.

Det opdagede politiet, da hans bopæl i Nordsjælland efter anholdelsen i midten af maj blev ransaget.

Her fandt politifolkene en udskrift af hans journal fra Sundhed.dk, hvor mindst seks lægers navne var streget under.

Det ene af navnene var den nu dræbte Charlotte Asperuds.

Efterfølgende har politiet kontaktet de øvrige understregede læger for at orientere dem om, at de tilsyneladende også havde den 54-åriges interesse.

De seks læger optrådte med fuldt navn i journalen, fordi de i 2014 havde været på vagt, da den nu drabssigtede i februar 2014 kom på skadestuen i Hillerød.

Her så den ophidsede og vrede mand ifølge journalen ud til at være påvirket af alkohol og/eller narkotika.

Han virkede angiveligt psykotisk og slog ud efter hospitalets personale. Derfor var lægerne nødt til under tvang at give ham et beroligende, sløvende middel, ligesom han endte med at måtte indlægges psykiatrisk.

Af senere domme, som B.T. har gennemlæst, fremgår det, at den nu drabssigtede på det tidspunkt var i gang med en voldsom social nedtur.

Han havde et stort forbrug af både alkohol og kokain, ligesom han havde mistet sit job, sit hus og sin kone.

Trods et polititilhold mod at kontakte ekskonen ringer og skriver han igen og igen til hende – af og til dagligt.

Blandt andet skriver han på et tidspunkt i en sms: 'Om ca. 45 min er jeg død. Jeg kan ikke leve uden din kærlighed. Farvel.'

Han udnyttede også flere velhavende ofre ved at stjæle deres identitet, ligesom han også begik talrige indbrud.

Desuden misbrugte han store pengebeløb, som han i en periode var betroet af et politisk parti, som han sympatiserede med og blev opstillet som kandidat for.

Den 54-årige nægter sig skyldig i drabet på Charlotte Asperud. Om hans understregning af lægenavne kan have motiveret ham til at opsøge hende, er uvist, da han endnu ikke har villet lade sig afhøre.

Ifølge fællestillidsmand Ingrid Thrane fra Nordsjællands Hospital har understregningerne i hans journal spredt stor utryghed blandt lægerne.

Hospitalsledelsen har derfor besluttet, at personalet på akutmodtagelsen midlertidigt må fjerne deres efternavn fra deres navneskilt.

Desuden arbejder ledelsen for, at lægerne i borgernes journaler skal kunne underskrive sig med en kode eller et nummer i stedet for deres fulde navn.

Nordsjællands Politi vil ikke kommentere oplysningen om de understregede navne i mandens journal.