En af politiets fartfælder blitzede ved et lykketræf to biler med bande-folk fra Loyal To Familia (LTF), der netop havde forsøgt at dræbe topfolk fra den rivaliserende bande Brothas.

Og kort efter blev en 24-årig mand også livsfarligt overfaldet med stik og slag.

Sådan lyder i hvert fald politiets fremlægning af sagen, da en kæmpesag mod 16 formodede medlemmer af den nu forbudte bande LTF fredag blev indledt ved retten på Frederiksberg.

De 16 LTF-folk er tiltalt for to tilfælde af drabsforsøg, der begge fandt sted omkring Brothas-bandens hjemmebane ved Mjølnerparken på Nørrebro i København 23. oktober 2017 ved 18-tiden.

Alle 16 nægter sig skyldige i den alvorlige tiltale, der kan risikere at koste dem op til 20 års fængsel eller livstid. Tre af dem er udenlandske statsborgere og risikerer også udvisning.

Ifølge tiltalen var mordpatruljen trommet sammen fra flere LTF-afdelinger, da deltagerne 23. oktober i tre fyldte biler - en Huyndai og to Mercedes'er - kørte i kortege mod Mjølnerparken.

Kl. 17.55 ringede flere vidner opskræmte til politiet, fordi de havde set 12 maskerede mænd stige ud af bilerne bevæbnet med knive og slagvåben.

På video-optagelser fra bebyggelsens overvågningskameraer, der fredag blev afspillet i retten, kan man se LTF-tæskeholdet sætte i løb, men de fem ledende Brothas-medlemmer, der ifølge politiets tiltale skulle dræbes ved overfaldet, opfatter faren i tiden og løber i sikkerhed.



Tre af de fem Brothas-folk blev i øvrigt ugen efter igen udsat for et nyt angreb ved A&O-Hostel ved Tagensvej.

Her blev den 30-årige Wari Khalif Yusuf med kælenavnet 'Wurdi' dræbt i en byge af skud, mens Brothas-lederen Mohamed El Addouti blev såret af et et skud i højre knæ og i munden. Kuglen ramte hans mobiltelefon, som han gik og talte i, og tog også en tand med.

Efter første etape af det forgæves LTF-stormløb mod Mjølnerparken 23. oktober, løb de maskerede gerningsmænd tilbage til de tre biler, der i mellemtiden havde vendt på den smalle Midgårdsgade.

Bilerne kørte med høj fart mod den anden ende af Mjølnerparken, hvor to af bilerne ca. fem minutter senere bliver blitzet af en af politiets AKT-vogne med automatisk trafik kontrol.

Bandegrupperingen Loyal To Familia (LTF) er nu blevet forbudt, og det er strafbart at reklamere med sit tilhørsforhold til banden. Arkivfoto. Foto: Scanpix Danmark STF Vis mere Bandegrupperingen Loyal To Familia (LTF) er nu blevet forbudt, og det er strafbart at reklamere med sit tilhørsforhold til banden. Arkivfoto. Foto: Scanpix Danmark STF

På ATK-billederne sidder der tilsyneladende fem personer i hver bil, og personerne er ifølge anklageren i sagen nu kun delvist maskerede.

ATK-bilen stod placeret omkring 180 meter fra det busstoppested, hvor en 24-årig mand med en vis relation til Brothas næsten samtidigt bliver livsfarligt overfaldet, mens han venter på bussen.

Han får mindst ni knivstik i ryggen, ligesom en punkteret lunge og en læsion i hovedbunden bringer ham i livsfare. Han overlever dog overfaldet, som politiet betragter som et drabsforsøg.

Der er afsat 20 retsdage til den omfattende nævningesag, inden Retten på Frederiksberg formentlig 22. marts vil afsige dom i sagen.

Ved retssagens start fredag var retslokalet særdeles kraftigt bevogtet af såvel civilklædte som uniformerede politifolk i skudsikre veste, ligesom alle tilhørere blev registreret ved navn.