En britisk mand, der har dræbt og voldtaget to 15-årige piger, er blevet løsladt efter at have siddet fængslet i 33 år.

Colin Pitchfork blev i 1988 idømt livstid med en minimumsstraf på 30 års fængsel for at strangulere Lynda Mann and Dawn Ashworth.

Da han begik sit første drab, var han bare 22 år gammel og arbejdede som bager. Han var gift med en socialarbejder og far til to sønner.

Den 21. november 1983 valgte 15-årige Lynda Mann at tage en smutvej af et afsides stisystem, da hun skulle hjem fra sit arbejde som babysitter. Hun kom aldrig hjem, for på vejen mødte hun Colin Pitchfork, der voldtog og strangulerede hende.

Dagen efter blev hun fundet død, og på hendes lig fandt politiet sædrester fra en person med blodtype A og en enzymprofil, der matcher 10 procent af den mandlige befolkning.

Forbrydelsen forblev uopklaret, og tre år senere slog Collin Pitchfork til igen.

Den 31. juli 1986 forlod 15-årige Dawn Ashworth sit hjem for at besøge en veninde. Hendes forældre regnede med, at hun ville være hjemme klokken 21:30, men da hun ikke kom hjem, blev hun meldt savnet.

To dage senere blev hendes lig fundet nær en sti i et skovområde. Hun var blevet tævet, voldtaget og stranguleret. Måden forbrydelsen blev begået på - den såkaldte modus operandi - svarede til forbrydelsen mod Lynda Mann, og sædprøver viste den samme blodtype og enzymprofil.

En 17-årig mand ved navn, Richard Buckland, indrømmede drabet på Dawn Ashworth og havde viden om liget, men benægtede at stå bag drabet på Lynda Mann.

Ved hjælp af nyudviklede dna-teknikker kunne politiet dog slå fast, at han ikke kunne være gerningsmand, og Richard Buckland blev dermed den første brite, der blev frikendt på baggrund af dna.

Politiet bad 5.500 lokale mænd om frivilligt at afgive blodprøver. Det tog seks måneder, og i første omgang blev der ikke fundet noget match.

Men så stod et vidne frem med en afgørende viden.

1. august 1987 sad en af Colin Pitchforks kolleger i bageriet og talte med en anden kollega på en pub i Leicester. Bageren fortalte, at han havde afgivet blodprøve i Colin Pitchforks navn.

Colin Pitchfork ønskede ikke selv at afgive blodprøven, fordi han tidligere havde fået en dom for blottelse og ikke ønskede at blive chikaneret af politiet.

En kvinde på baren overhørte samtalen og gik til politiet med sin viden. Det førte til anholdelsen af Colin Pitchfork.

Under afhøring indrømmede Colin Pitchfork, at han siden sine teenageår havde blottet sig for mere end 1.000 kvinder. Han gik derfra videre til seksuelle overgreb og sidenhen til at strangulere sine ofre. Han sagde, at han begik drabene for ikke at blive afsløret, men anklagemyndigheden mente, at motivet for stranguleringen var perverteret sadisme.

Colin Pitchfork erkendte sig skyldig i to voldtægter og mord samt yderligere to tilfælde af seksuelle overfald. Han blev idømt livstid i fængsel med en minimums afsoningstid på 30 år..

En mentalerklæring slog fast, at han havde en psykopatisk personlighedsforstyrrelse og en alvorlig grad af psykoseksuel patologi.

I dag er den dobbeltmorderen 61 år gammel og er for nyligt blevet løsladt fra fængslet. Det bekræfter det britiske Justitsministerium.

I juni blev det vurderet, at Colin Pitchfork var egnet til prøveløsladelse, men Justitsministeriet slår dog fast, at han vil blive holdt under supervision resten af hans liv.