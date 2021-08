Den morddømte præst Thomas Gotthard er blevet fyret fra sit job som præst i Ansgarkirken i Hedehusene.

Kirkeministeriet oplyser til B.T., at ministeriet den 24. august har meddelt Thomas Gotthard afskediget uden varsel.

Thomas Gotthard var ansat som sognepræst ved Ansgaarkirken i Hedehusene, hvor han var kendt som en livlig præst, der med musik forsøgte at få de unge til at gå i kirke.

15. november sidste år blev han anholdt under mistanke om at have myrdet sin hustru, den 43-årige psykolog Maria Fromm Jakobsen, der på det tidspunkt havde været meldt savnet i tre uger.

Præsten Thomas Gotthard, der her ses under en konfirmation i Skibby Kirke, blev idømt 15 års fængsel.. Foto: Tina Arpe Vis mere Præsten Thomas Gotthard, der her ses under en konfirmation i Skibby Kirke, blev idømt 15 års fængsel.. Foto: Tina Arpe

Anholdelsen førte til, at Thomas Gotthard blev suspenderet fra sin stilling som sognepræst, men på papiret stadig var ansat.

Tirsdag den 3. august indrømmede Thomas Gotthard på et indenretligt forhør, at have dræbt, ætset, parteret, begravet og brændt sin hustru. I retten forklarede han, at parret havde problemer, og at han ikke magtede at gå igennem endnu en skilsmisse.

Derfor lagde han en ondsindet plan om at slå sin hustru ihjel. Om formiddagen mandag 26. oktober slog han hende i hovedet med en nøje udvalgt sten i parrets have i Frederikssund. Derefter kvalte han hende ved at holde hende for næse og mund.

Efter drabet placerede han hustruens lig i en 208 liter stor fodertønde, som han på forhånd havde købt gennem Den Blå Avis og testet i forhold til syre.

Maria From Jakobsen havde netop kørt parrets to børn i skole, da hun blev slået bevidstløs med en sten, kvalt og stoppet i en tønde. Foto: Privatfoto Vis mere Maria From Jakobsen havde netop kørt parrets to børn i skole, da hun blev slået bevidstløs med en sten, kvalt og stoppet i en tønde. Foto: Privatfoto

Inspireret af Netflix-serien Breaking Bad forsøgte han at opløse liget med saltsyre og kautisk soda, hvilket imidlertid mislykkedes, da kemikalieblandingen var forkert.

Efter et par dage flyttede han liget til en jagthytte i Sundbylille, hvor han forsøgte at begrave liget, men efter yderligere et par dage gravede han liget op. Præsten parterede kroppen i flere dele, og puttede dem i to mindre fodertønder.

Dem kørte han i dagene efter ud til en hytte ved Roskilde. Der holdt han en lille ceremoni, hvor han brændte kropsdelene af i en zinkbalje sammen med fotos, breve og personlige ejendele fra sin hutru. Nogle af de afbrændte knogler blev herefter begravet i Hagerup ved Sundbylille.

Et af de steder, han havde opbevaret liget, var på en forladt gård på Store Rørbækvej 52 vest for Ølstykke. Den satte han ild til for at slette sine spor.

En nabo slog alarm kl. 01 natten til 4. november sidste år, da den forladte landejendom pludselig stod i flammer. Foto: Mathias Øgendahl Vis mere En nabo slog alarm kl. 01 natten til 4. november sidste år, da den forladte landejendom pludselig stod i flammer. Foto: Mathias Øgendahl

Thomas Gotthard blev idømt 15 års ubetinget fængsel og efter dommen gjorde Kirkeminister Joy Mogensen det klart, at han ikke længere kunne være ansat som præst.

»Som alle andre er jeg chokeret over at høre om den ulykkelige sag fra Frederikssund. At en præst begår mord og bliver dømt for mord går selvfølgelig ikke. Hverken i folkekirken eller andre steder. Vi vil nu se på de ansættelsesretlige konsekvenser,« sagde Joy Mogensen i en skriftlig kommentar dagen efter dommen.

Nu er Thomas Gotthard opsagt som præst. Opsigelsen er øjeblikkelig, hvilket betyder at Thomas Gotthard ikke modtager løn eller godtgørelse. Hvornår Thomas Gotthard stoppede med at få løn, har B.T. ikke kunne få svar på.

B.T. har kontaktet Ansgaardkirken for en kommentar, men pressetalsmand Morten huse Eikrim Jeppsen oplyser, at kirken ingen kommentarer har.