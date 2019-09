»Det er en storm i et glas vand«.

Sådan lød det afvæbnende fra en 52-årig mand, da han onsdag blev stillet for en dommer i Københavns Byret.

Manden er tidligere dømt for et blodigt knivdrab på en fisker i København, og i grundlovsforhøret blev han sigtet for ved tre lejligheder at være gået amok på politifolk og Falck-reddere, som han truede med at slå ihjel.

Senest tirsdag middag på Hillerødgade i København, hvor politiet blev tilkaldt, fordi en mand på stedet truede med kniv.

Da politiet nåede frem, var han ifølge politifolkene ophidset og aggressiv, ligesom han råbte ukvemsord. Blandt andet kaldte han de to politifolk »ludere og pansersvin«.

Henvendt til den ene betjent sagde han ifølge politifolkene også: »Jeg har en pistol og skyder dig i hovedet«.

Bagefter tilføjede han, at han var godt kendt på Station Bellahøj, fordi han tidligere er dømt for drab.

»Jeg vil vente på, at I får fri fra arbejde, og så stikker jeg jer ned,« tilføjede han til politifolkene, der ved en visitation fandt en foldekniv i bukselommen på den 52-årige mand.

Han er flere gange tidligere straffet, og blev i 1996 idømt 12 års fængsel for et blodigt knivdrab i maj 1995.

Her blev en 29-årig fisker fra Aarhus efter en fugtig tur i nattelivet på Vesterbro i København fundet dødeligt såret af 21 knivstik i en baggård i Abel Cathrines Gade.

Ved onsdagens grundlovsforhør i Dommervagten i København blev den 52-årige også sigtet for 22. maj på Ålekistevej at have truet en politibetjent med en forgaffel til en cykel og udtalt, at han ville smadre ham. Ifølge sigtelsen truede han også med at slå betjentens familie ihjel.

Og endelig blev han i grundlovsforhøret sigtet for at trusler mod to Falck-reddere i en bus på Bispeengbuen, som han truede med at slå ihjel med en halvautomatisk pistol af mærket Desert Eagle, som han hævdede at have købt.

Den 52-årige nægtede sig skyldig i kendelserne, men dommeren besluttede at varetægtsfængsle ham for foreløbig 13 dage.