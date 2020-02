Politiet i Los Angeles har mange spor at gå efter i sagen om drabet på rapperen Pop Smoke. Efterforskere tror, at drabet kan være banderelateret.

20-årige Pop Smoke brød igennem lydmuren sidste sommer med drill-hittet 'Welcome To The Party'. Han havde netop udsendt sit andet album og forberedte en turné, da han på brutal vis blev dræbt, i hvad der ligner en planlagt henrettelse.

Pop Smoke, hvis borgerlige navn er Bashar Jackson, befandt sig i sit hjem i Hollywood Hills, da flere personer onsdag omkring klokken 04.30 lokal tid brød ind i hans hus iført masker og hættetrøjer.

Gerningsmændene affyrede adskillige skud. Pop Smoke blev ramt og dødeligt såret af skuddene, der senere kostede ham livet. Gerningsmændene blev efterfølgende set løbe væk til fods.

Pop Smoke blev hastet med ambulance til Cerdars-Sinai Medical Center i West Hollywood, hvor han blev erklæret død.

Efterforskere fra Los Angeles Police Department, LAPD, har afhørt en række vidner, der befandt sig i huset, mens drabet fandt sted. De har også gennemset overvågningsvideoer, der angiveligt viser fire maskerede mænd, der bryder ind i rapperens hjem i Hollywood Hills.

»Der er meget tilgængelig information. Vi har en del arbejde foran os,« siger Jonathan Tippet, der er leder i afdelingen for røveri og drab.

Imens spekulerer flere amerikanske medier i, hvad motivet til drabet kan være. Billeder, som rapperen og hans slæng har uploadet på Instagram, har affødt spekulationer om, at der kunne være tale om et hjemmerøveri. Drabet skete i en ejendom, der tilhører Teddi Mellencamp, kendt fra det populære realityshow 'The Real Housewives of Beverly Hills', og hendes bror Edwin Arroyave.

Rapper Pop Smoke fotograferet under en optræden 9. november 2019. Foto: SUZANNE CORDEIRO Vis mere Rapper Pop Smoke fotograferet under en optræden 9. november 2019. Foto: SUZANNE CORDEIRO

Blandt andet er der blevet uploadet et billede, hvor Pop Smoke sidder i en bil med en person, der poserer med en formue i kontanter. På et andet billede er Pop Smoke angiveligt kommet til at afsløre detaljer om, hvor han boede.

Men teorien om et hjemmerøveri bliver nedtonet af politiet.

»Jeg er ikke tryg ved at kalde det et røveri på nuværende tidspunkt,« siger Jonathan Tippet.

Tabloidmediet TMZ.com citerer unavngivne politikilder, der fortæller, at man på overvågningsvideoen ser de fire maskerede mænd forlade huset lige så tomhændede, som da de kom.

Andre medier – blandt andet LA Times – skriver, at drabet kan været motiveret af hans relationer til gadebanden Crips.

I januar blev rapperen tiltalt for at have stjålet en Rolls-Royce til 375.000 dollars i Los Angeles og have kørt den til sin mors hjem i New York.

Han nægtede sig skyldig, men under sagen sagde anklageren, at Pop Smoke var affilieret med banden Crips.

Fordi Pop Smoke havde banderelationer, siger myndighederne, at de betragter drabet som et banderelateret drab. Efterforskerne mistænker, at bandemedlemmer kan stå bag, men det er ikke blevet slået fast, om drabet er sket som led i en igangværende konflikt.