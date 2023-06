Sønnen var kun syv år, da hans mor begyndte at voldtage ham.

Og siden fortsatte det seksuelle misbrug i årevis.

Sådan lyder det centrale indhold i den sigtelse, som en mor fra Nordsjælland snart ventes at tilstå.

I den stærkt usædvanlige sag er sønnens far også anklaget. Dog ikke for voldtægt af sønnen, men derimod af en datter, som efter politiets opfattelse også var syv år, da misbruget af hende begyndte.

Samtidig er forældrene også anklaget for seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser mod andre børn end deres egne.

Faderen nægter sig skyldig, og hans straffesag ventes først at blive behandlet senere – måske omkring årsskiftet.

Forældreparret fra Nordsjælland blev begge anholdt i efteråret sidste år. Siden har de siddet varetægtsfængslet, imens politiet har efterforsket sagen.

Ifølge den indledende sigtelse har forældrene i årevis seksuelt misbrugt hver sit barn af det modsatte køn.

Moren ved at have »et større antal« samlejer med sønnen fra han var syv år gammel.

Og den 37-årige far ved på tilsvarende måde at have begået incest ved i årevis at voldtage parrets datter – også fra hun var syv år gammel.

Begge forældre nægtede sig skyldige i de alvorlige sigtelser, da de umiddelbart efter deres anholdelse blev fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre med krav om varetægtsfængsling.

Her besluttede dommeren at varetægtsfængsle børnenes far på stedet, mens moren i første omgang slap med at få sin anholdelse opretholdt i tre døgn.

Ved et nyt retsmøde tre dage senere blev hun dog også varetægtsfængslet ligesom sin daværende ægtefælle.

Ifølge sigtelsen betroede den misbrugte datter sig til sin mor efter at være blevet voldtaget af faren – dog uden at få nogen synderlig hjælp.

»Det var synd for dig,« lød den afmålte reaktion angiveligt fra pigens mor, som ellers forholdt sig passivt.

Derfor er moren – ud over voldtægt af sønnen – også sigtet for at have medvirket til sin mands seksuelle misbrug af datteren ved at have understøttet det.

Konkret er hun i den sammenhæng anklaget for at have overtrådt straffeloven ved »med tilskyndelse, råd eller dåd« at have medvirket til sin mands fortsatte voldtægter af deres datter.

Også en række fotos af sms- og Snapchat-korrespondance fra forælderen har været medvirkende til, at dommeren besluttede, at der var begrundet mistanke om, at ægteparret havde gjort sig skyldige i de lovovertrædelser, som de blev fængslet for.

Onsdag eftermiddag meldte Nordsjællands Politi ud, at den 37-årige far nu er blevet tiltalt for seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser mod flere børn. Heriblandt også andre end sine egne.

Samtidig ventes moderen at kunne tilstå seksuelle overgreb mod flere børn, når hendes sag 3. juli kommer for byretten i Hillerød som en tilståelsessag.

Da de forurettede børn ifølge retsplejeloven også har et ubetinget krav på anonymitet i forhold til offentlig omtale, har B.T. udeladt en række konkrete detaljer af tidsmæssig og geografisk karakter.