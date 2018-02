Den 1-årige dreng Noah, som 6. februar i fjor afgik ved døden på grund af voldsomme indre kvæstelser i hjemmet i Sommersted ved Haderslev, var livløs og slap, da hans mor gik op for at tage ham op af tremmesengen efter drengens middagssøvn.

Det forklarer hun følelsesladet i vidneskranken i et nævningeting ved Retten i Sønderborg, hvor kvindens 31-årige nu tidligere kæreste JH er tiltalt for at have udsat den lille og blot 10,5 kilo tunge dreng for massiv vold, så han døde af det.

»Jeg går op for at tage Noah op, men han er helt slap. Jeg tager ham og løber ud til J (tiltaltes fornavn, red.). Noah er helt kold. Jeg giver ham til J og ringer til alarmcentralen. Jeg glemmer alt omkring mig,« siger Noahs mor nøgternt, men med skælvende stemme fra vidneskranken.

Imens sidder tiltalte JH ved siden af sin forsvarer Gert Dyrn og kigger frem for sig. Kun i ganske korte glimt retter han blikket hen mod vidneskranken, hvor Noahs mor sidder klædt helt i sort og med armene krydset tæt foran kroppen.

Hun forklarer, at hun den pågældende eftermiddag i februar sidste år før de skæbnesvangre minutter, da hun fandt sin lille 18 måneder gamle søn livløs, kort forinden var taget afsted fra hjemmet for at hente Noahs storesøster i børnehaven. Og at hun havde bedt den nu dødsvolds-tiltalte JH om at kigge efter Noah, mens hun var væk.

»Jeg mener, at jeg selv er oppe og lytte til Noah, inden jeg kører. Der er stadig ro, og jeg skal hen og hente M (Noahs storesøster, red.). Jeg husker det som at J sidder i sofaen i stuen, da jeg tager afsted. Jeg spørger ham, om han lige vil lytte til Noah, mens jeg er væk,« siger hun.

Da hun lidt senere kommer tilbage, er det, at katastrofen går op for hende, da hun går op for at tage Noah op efter hans middagssøvn.

»Det er bare kaos det hele,« siger hun stille.

Reddere og ambulancelæge forsøger genoplivning af Noah i to timer, inden det bliver besluttet at flyve den lille dreng med lægehelikopter til Rigshospitalet.

I første omgang troede Noahs mor, at hendes søn var død af en svær lungeinfektion. Først flere dage senere, da drengen bliver obduceret, står det klart, at Noah er død af svære indre kvæstelser.

Obduktionsrapporten afslører, at han blev voldsomt lemlæstet, inden han åndede ud og lægerne på Rigshospitalet måtte opgive at redde hans liv. Han havde mindst 10 ribbensbrud, adskillige læsioner i brystet og bughulen, sønderrevet lever og milt, blødninger i begge lunger og nyrer samt en række andre indre blødninger i kroppen og i hovedet.

Afhøringen af hans mor forventes at vare det meste af dagen.