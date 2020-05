En ung kvinde opdigtede sygdomme hos sin søn og udsatte ham for alvorlig fare, mener anklagemyndigheden.

Praktiserende læger, vagtlæger og personalet på tre forskellige sygehuse blev i 2018 og 2019 snydt af en mor, der bildte dem ind, at hendes dengang to år gamle søn led af både krampeanfald og urinvejsinfektioner.

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden ved Fyns Politi, der har tiltalt barnets mor - en 24-årig kvinde - for vanrøgt og mishandling.

De opdigtede sygdomme betød, at drengen blev udsat for behandlinger og indlæggelser, som han ikke skulle have været igennem.

Dertil kommer, at den unge kvinde angiveligt gjorde en ekstra indsats for selv at gøre skade på sit barn.

Anklagemyndigheden mener, at hun i maj 2019 - da hendes søn var indlagt - tilførte inficeret urin til hans blodbaner.

Det skete via et drop, som læger på Aarhus Universitetshospital havde lagt.

Som konsekvens fik drengen blodforgiftning og septisk chok, som er en livstruende tilstand. Ved septisk chok kan hjertet ikke levere tilstrækkelige mængder iltet blod til kroppens organer.

Mishandlingen foregik ifølge tiltalen fra juni 2018 til juni 2019, hvor moren og barnet boede dels i Juelsminde, dels i Middelfart.

/ritzau/