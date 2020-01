En mor er tiltalt for at have seksuelt misbrugt sin lille datter flere gange.

Overgrebene - hvoraf nogle også skal være sket i forening med en mand - blev angiveligt filmet og videresendt.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, skriver Århus Stiftstidende.

Den mindreårige pige, der var 10 år, da mareridtet begyndte i hjemmet i Syddjurs for fire år siden, forsøgte ifølge anklageskriftet at modsætte sig overgrebene, men moderen valgte angiveligt at overhøre og ignorere datterens protester.

»Prøv at ligge stille og slap af. Lad være med at skab dig,« skal moderen ifølge anklageskriftet blandt andet have sagt til pigen.

18 gange skal moderen have misbrugt pigen fra 2016 til 2017, og under overgrebene blev der blandt andet brugt en dildo og massageolie, ligesom nogle af dem skal være sket 'i forening med en mand', skriver Århus Stiftstidende.

Sagen fik sin begyndelsen i sommeren sidste år, da en 59-årig mand blev anholdt og sigtet for seksuelle overgreb mod en 10-årig pige. Samme dag blev pigens mor anholdt og efterfølgende først sigtet og senere tiltalt for voldtægt af et barn under 12 år.

Den 59-årige mand valgte at begå selvmord, mens han sad varetægtsfængslet.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår retssagen mod kvinden vil køre i Retten i Aarhus.