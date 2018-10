En 36-årig mor fra Skjern er blevet tiltalt for at have tappet en halv liter blod fra sin søn hver anden uge over en periode på fem år.

Blodtapningen begyndte, da drengen var knap et år gammel. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

Kvinden er derfor tiltalt for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlige karakter i overensstemmelse med straffelovens paragraf 246.

'Lovovertrædelsen består ifølge anklageskriftet i, at kvinden i perioden juli 2012 til september 2017 cirka hver anden uge tappede 500 ml. blod fra sin søn gennem et indopereret venekateter. Drengen var knap et år gammel, da blodtapningen startede', oplyses det.

Drengen overlevede blodtapningen, men det fremgår af tiltalen, at blodtapningen forårsagede en meget lav blodprocent, der svækkede den lille drengs almentilstand og kunne bringe ham i livsfare.

Som følge af blodtapningen har drengen modtaget 110 blodtransfusioner, været hospitalsindlagt gentagne gange og undergået talrige undersøgelser med henblik på udredning af årsagen til hans massive blodmangel, oplyser politiet.

Anklagemyndigheden vurderer, at mishandlingen er af så grov beskaffenhed eller med så alvorlige skader til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder i sagen.

»Det er en meget usædvanlig sag, hvor der efter vores vurdering er tale om en meget grov og langvarig mishandling af et barn. Vi har rejst sagen som nævningesag, fordi vi mener, der skal udmåles en lang fængselsstraf,« oplyser specialanklager i anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, Pia Koudahl.

Kvinden nægter sig skyldig i tiltalen.

Politiet kom på sporet af sagen efter en anmeldelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Her havde man fået fornemmelsen af, at barnet muligvis blev udsat for mishandling af sin mor. Det skrev nyhedsbureauet Ritzau i december sidste år.

Kvinden blev anholdt om morgenen 25. september 2017 i sit hjem i Skjern.

I det efterfølgende grundlovsforhør erkendte hun ifølge Ritzau at have tappet blod fra sønnen gennem en længere periode.

Motivet til blodtapningen kom dengang ikke frem.

Da der er tale om en nævningesag, vil anklagemyndigheden nedlægge påstand om mere end fire års fængsel.

Den konkrete strafpåstand bliver fremsat af anklagemyndigheden i forbindelse med hovedforhandlingen i retten.

Sagen vil køre ved Retten i Herning, men er endnu ikke berammet.