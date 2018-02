En lille dreng på kun halvandet år blev ifølge anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi kværket til døde, da han om aftenen 13. maj sidste år i soveværelset i sit hjem i Lyngby nord for København mistede livet.

Drengens nu 33-årig mor er blevet tiltalt for drabet, som kommer for Retten i Lyngby om få dage. Her vil anklageren ifølge anklageskriftet, som BT har fået aktindsigt i, nedlægge påstand om, at moderen anbringes til behandling på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid, fordi hun vurderes til at være så mentalt uligevægtig, at hun ikke skal idømmes en traditionel frihedsstraf for drabet på sønnen.

Politiet blev alarmeret om drabet på den lille dreng tidligt næste morgen kl. 05.36. Umiddelbart efter drabet havde moderen tilsyneladende forsøgt at gøre skade på sig selv, så hun i første omgang ikke kunne være til stede i retten, da hun blev varetægtsfængslet for drabet. Få dage senere mødte hun dog frem foran dommeren i et retsmøde for lukkede døre, hvor hun var iført hospitalstøj og havde en hvid forbinding om det ene håndled.

Kvinden boede i lejligheden, hvor den lille søn blev slået ihjel, sammen med sin kæreste. Kort efter drabet gav flere naboer over for BT udtryk for forbløffelse over tragedien, som de på ingen måde havde set komme.

»Jeg kan slet ikke forstå det her. Jeg snakkede med hende få timer før drabet, og der stod jeg og nussede sønnen. Der var intet galt,« fortalte en chokeret nabo blandt andet.