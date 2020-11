Moren til den femårige pige, der i sidste uge blev slået ihjel i en trafikulykke, er taknemmelig og rørt over de tanker og den omsorg, der er sendt hendes vej.

Det skriver hun til B.T.

»Jeg er utrolig taknemmelig og rørt over alle de tanker og den omsorg, som jeg kan mærke komme fra alle sider,« skriver hun og tilføjer:

»Jeg er så taknemmelig for alle de smukke blomster, bamser, hilsner, perleplader, balloner og lys, som bliver lagt på stedet til ære og minde om min fantastiske lille stjerne. Hun var elsket alle steder, hun kom.«

Hun sender samtidig en tak til den børnehave, hvor hendes datter gik, fordi de har været med til at forme datteren til det fantastiske menneske, hun var blevet, og ikke mindst for al den glæde, som børnehaven bragte ind i hendes liv med både gode minder, veninder, venner og leg.

»I skoven var hun lykkelig – hun elskede at finde små dyr, pinde, løbe og have det sjovt,« tilføjer hun.

Moderen sender desuden en tak til den forældregruppe, der har oprettet en indsamling til hende, og hun understreger, at hun er taknemmelig for alle dem, der har støttet hende og familien igennem indsamlingen.

Til sidst retter hun en tak til politi, brandvæsen, ambulancereddere, sygeplejersker og læger.

»Både for at fange gerningsmanden hurtigt og for at gøre alt i et forsøg på at redde min lille piges liv. Og en stor tak til alle de civile, som var på gerningsstedet, som forsøgte at redde hendes liv, samt drage omsorg om mig i det mest forfærdelige øjeblik, jeg nogensinde kommer til at være ude for.«

Den 21-årige Helmi Mossa Hameed har erkendt, at han kørte bilen, som dræbte den lille pige. Han er sigtet og varetægtsfængslet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, men han hævder selv, at det var et uheld.

Han afviser også, at han flygtede fra gerningsstedet efterfølgende, selv om der gik mere end 24 timer, før han blev anholdt. I mellemtiden blev han efterlyst med navn og billede af politiet. Ifølge politiet ydede han hverken førstehjælp eller ringede efter hjælp efter ulykken.

Politiet mener endvidere, at han var påvirket, da ulykken skete. Det afviser han.