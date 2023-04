Lyt til artiklen

»I dagene op til planlagde hun at tage sin mand med sig i døden.«

Sådan lyder det fra anklageren fredag i en sag om et ægteskab, der på en forårsdag sidste år tog en uhyggelig drejning.

Det tidligere par er begge til stede i retssalen i Retten i Lyngby fredag.

En 57-årig kvinde sidder på anklagebænken tiltalt for drabsforsøg – og på tilhørerrækkerne sidder hendes eksmand i et talstærkt selskab af pårørende.

Om morgenen 3. marts sidste år blev manden ifølge politiet stukket i halsen, i bugen og på kinden af sin kone gennem 26 år, mens han tog sig et bad inden arbejde.

Og den skræmmende handling var ganske planlagt ifølge anklageren.

»Hun vidste udmærket, hvad hun gjorde. Jeg er ikke i tvivl om, at det var en desperat handling, hvor hun ikke kunne se en anden udvej,« siger anklageren.

Selv påstår kvinden på anklagebænken, at hun ikke kan huske, hvad der skete på den samme forårsdag.

Hun var nemlig »ude af sin egen krop«, efter at manden få dage forinden havde fundet ud af, at hun havde optaget lån i hans navn.

»Jeg sørgede for al økonomi i hjemmet. Jeg optog lån, fordi vi manglede penge. Jeg var bange for, hvordan han ville reagere,« sagde kvinden under sin forklaring tidligere på ugen.

Her fortalte hun videre om et svært ægteskab, hvor hun følte sig kontrolleret af sin eksmand, der havde et »stort temperament«.

Især i ugen op til episoden under bruseren havde kvinden haft det særligt svært.

Så svært, at hun ikke længere havde lyst til at leve.

»Jeg ville bare gerne dø,« forklarede kvinden, der efter sammenstødet med manden løb væk fra eksparrets fælles hjem og stak sig selv med en skarp saks.

»Men jeg ville ikke dræbe min mand.«

Den påstand er kvindens forsvarer fredag helt enig i.

»Der er intet, der beviser, at hun ønskede at slå ham ihjel. Det var et skrig om hjælp – og et skrig om hjælp er ved guds skyld ikke det samme, som at man ønsker at tage livet af sin ægtefælle,« siger han.

Forsvareren peger modsat på, at der kan være tale om grov vold, mens kvinden har været i en »psykoselignende tilstand«.

Og fordi der ikke er rejst tiltale for det, mener han, at kvinden helt skal frifindes.

Kvinden sidder fredag med stolen vendt væk fra tilhørerrækkerne – og dermed også sin tidligere ægtefælle. Hendes hoved er bøjet mod gulvet, mens tårerne triller.

Fredag eftermiddag vil det stå klart, om kvinden bliver kendt skyldig i at have forsøgt at gøre en ende på sin daværende mands liv.

Hun er foruden drabsforsøget tiltalt for tyveri og flere tilfælde af databedrageri i forhold til sin eksmand.

B.T. følger sagen.