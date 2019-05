Intet mindre end 24 personer er tiltalt i drabssagen, hvor danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland mistede livet.

Men hvis man spørger moren til en af de tiltalte, så er det ikke alle, som er skyldige.

Guervos Gema, mor til tiltalte Kevin Zoller, er nemlig taget til Marokko, hvor retssagen torsdag startede, for at kæmpe for sin søns uskyld.

'Min søn er uskyldig. Han og familien var i Schweiz, da det skete. Hvis han var en del af det, ville han aldrig have rejst tilbage til Marokko,' siger Guervos Gema til det norske medie Dagbladet.

Kevin Zoller er spansk-schweizisk af nationalitet, og han er ikke tiltalt for at have været med til fysisk at begå mordet på de to skandinaviske kvinder.

Han er til gengæld tiltalt for at have haft drabsmændene i lære til at begå overfaldet, før det skete.

Kevin Zoller siger selv, at han er uskyldig, og det bliver bakket op af moren. Hun siger, at det kan godt være, at han er muslim, men han ryger også og har tatoveringer.

'Det kan godt ske, at jeg ikke har passet godt nok på ham undervejs. Han har haft en svær barndom, men det betyder ikke, at han er skyldig,' forklarer Guervos Gema.

Blomster og billeder til minde om 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland foran Københavns Rådhus, mandag den 21. januar 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Abdesamad El Joud er regnet som hovedpersonen i drabet, og i torsdagens retssal erkendte han sin rolle.

'Da jeg blev arresteret, viste politiet mig den anden side af IS (Islamisk Stat, red.). For at være ærlig er jeg fortsat forvirret. Jeg ved ikke, om jeg fortsat er tilhænger af IS,« siger han.

»Jeg plejede at elske IS, men det ved jeg ikke nu. Alt, jeg ved, er, at jeg angrer, at jeg dræbte de to turister,« lyder det fra Abdesamad El Joud.



Han snakkede også om Kevin Zoller ved torsdagens retssag.

Der erkendte Abdesamad El Joud at have mødt den spansk-schweiziske tiltalte tre gange. Den sidste gang var i 2017.

Han sagde samtidig, at han aldrig havde hørt, at Kevin Zoller havde opfordret til at lave et terrorangreb.

Han havde ikke forstået særlig meget af, hvad manden sagde, fordi han ikke forstår fransk.

»Det eneste, jeg ved, er, at han ønskede at tilslutte sig IS på Filippinerne,« sagde Abdesamad El Joud ifølge mediet VG.

Retssagen bliver genoptaget den 13. juni.