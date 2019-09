En ung kvinde blev mandag forsøgt dræbt med adskillige knivstik og efterfølgende kastet ud af et vindue. Nu er hun i bedring.

Et brutalt drabsforsøg udspillede sig mandag aften, da en 26-årig kvinde blev forsøgt slået ihjel i sit eget hjem i Kolding, mens hendes to-årige søn var til stede.

Med adskillige knivstik blev den unge mor forsøgt dræbt, inden hun angiveligt blev skubbet ud af et vindue i sin lejlighed, der ligger på første sal.

Men nu er kvinden, der var meget ilde tilredt og i livsfare, endelig i bedring.

Det fortæller hendes mor, Anne Thagaard, til B.T.

Moderen ønsker ikke at udtale sig yderligere, men i et interview med JydskeVestkysten tilføjer hun, at hendes 26-årige datter nu kan nikke og bevæge armene lidt, men at hun endnu ikke kan snakke, fordi hendes kæbe er brækket.

Den 26-årige kvinde blev efter drabsforsøget kørt til Kolding Sygehus, og det var også her, at hendes nærmeste så hende første gang efter det voldsomme drabsforsøg. Og det var et 'rent helvede', fortæller Anne Thagaard til JydskeVestkysten.

»Et mareridt. Da vi fik det at vide, var det et chok, og det var det også, da vi så hende ligge med slanger ud over det hele for at holde hende i live, og hun var blevet syet sammen efter at være blevet stukket i halsen,« siger hun til mediet.

Tidligere samlever anholdt

Umiddelbart efter drabsforsøget blev tre mænd, der alle opholdt sig i lejligheden, anholdt. En 37-årig mand, der er kvindens tidligere samlever, hans 29-årige bror og en 26-årig mand, hvis relation til kvinden er ukendt.

De tre mænd blev alle fremstillet i grundlovsforhør tirsdag, hvor de ifølge JydskeVestkysten var sigtet for at have stukket kvinden adskillige gange i maven, halsen, ryggen og nakken med en kniv og efterfølgende at have skubbet hende ud af vinduet.

Ved grundlovsforhøret, der blev afholdt for lukkede døre, blev den 29-årig mand ifølge JydskeVestkysten løsladt, mens kvindens tidligere samlever blev fængslet i to uger, og den 26-årige blev fængslet i fire uger.