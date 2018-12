Norske Irene Uelands datter, Maren, blev mandag fundet brutalt myrdet i Atlasbjergene i Marokko sammen med danske Louisa Vesterager Jespersen. Nu står Irene Ueland frem i norske medier og fortæller om sin sorg.

»Det er så grotesk. Det er galskab. Ren og skær galskab,« siger Irene Ueland til Stavanger Aftenblad ifølge VG.

Hun forklarer, at hun sent i aftes blev bekymret, da hun så, at en norsk og dansk kvinde var fundet dræbt i Marokko.

Hun tænkte straks på sin datter, men Irene Ueland blev dog beroliget af, at hun intet havde hørt fra myndighederne. Lidt efter ringede telefonen.

»De ringede til mig, mens jeg var på vej fra Varhaug hjem til Bryne i bilen. De bad mig finde et sted at stoppe. Der gik det op for mig, at det, vi havde frygtet allermest, var sket,« siger hun til Stavanger Aftenblad.

Da B.T. talte med Louisas mor, Helle Jespersen, tirsdag, gav hun udtryk for, at det var ubehageligt ikke at vide, om hendes datter havde lidt en smertefuld død.

Louisa og Maren blev fundet med skader på halsen – højst sandsynligt fra en kniv.

Også Irene Ueland tænker på, hvordan hendes datters sidste minutter forløb.

Louisa Vesterager Jespersen er blevet fundet dræbt i Atlasbjergene i Marokko. Også hendes veninde Maren Ueland blev fundet dræbt. Foto: Facebook Vis mere Louisa Vesterager Jespersen er blevet fundet dræbt i Atlasbjergene i Marokko. Også hendes veninde Maren Ueland blev fundet dræbt. Foto: Facebook

»Jeg håber bare, det gik hurtigt. Jeg håber ikke, de var for hårde ved hende.«

De marrokanske myndigheder har anholdt tre mænd i sagen. Alle tre er anholdt i Marrakesh.

Det er cirka 50 kilometer fra byen Imlil, hvor de dræbte kvinder blev fundet ved et populært vandrested.

En af de tre anholdte blev afsløret, da han havde glemt sit ID-kort i et telt, der lå cirka 30 meter fra de dræbte kvinder.