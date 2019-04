Den 60-årige kvinde fra Vejen, som fredag i et nævningeting ved Retten i Esbjerg er blevet pure frifundet for en række alvorlige anklager om sexovergreb mod sine egne fire børn, da de var mindreårige, er meget lettet over afgørelsen.

Det fortæller hendes forsvarer Jørgen Iversen i en pause i retshandlingen:

»Hun er meget tilfreds med og lettet over resultatet for sit eget vedkommende. Både hun og jeg er glade for, at retten har taget det meget seriøst, at selv om børnene har forklaret, som de har, og selv om de ting de forklarer formentlig fremstår som virkelighed for dem, så er det ikke nødvendigvis faktuelt rigtigt,« siger Jørgen Iversen.

Mens den 60-årige kvinde nu er pure frifundet, er hendes 63-årige samlever kendt skyldig i ét af i alt 17 anklagepunkter.

Et punkt som omhandler meget alvorlig kriminalitet: Nemlig gentagne seksuelle overgreb og voldshandlinger mod den næstældste af de fire forurettede i sagen. Gerningsperioden for overgrebene var ifølge rettens skyldkendelse en periode på et halvt år. Den forurettede, som i dag er en kvinde på 34, var på gerningstidspunktet seks år gammel.

»Min klient er selvfølgelig tilfreds i forhold til sin egen del - at hun er blevet frifundet. Men hun er ked af, at hendes mand er kendt skyldig i overgreb,« siger den 60-årige kvindes forsvarer, som nu vil fremsætte erstatningskrav på vegne af sin klient, der med frifindelsen har siddet uberettiget varetægtsfængslet i næsten halvandet år.

Senere i dag skal henholdsvis senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen og den 63-årige mands forsvarer Allan Sørensen procedere strafudmålingen for sin klient.

Der falder dom i eftermiddag.