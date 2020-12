»Jeg er dybt chokeret. Hvor er det forfærdeligt.«

Sådan lyder det i en kortfattet, skriftlig kommentar fra moren til den femårige pige, som den 21-årige vanvidsbilist Helmi Mossa Hameed i påvirket tilstand kørte ihjel på Peter Bangs Vej i Valby 28. oktober i år.

Morens reaktion kommer, efter B.T. onsdag kunne afsløre, at det danske politi- og retssystem har haft en lignende sag liggende og samle støv på Helmi Mossa Hameed siden 19. januar 2019.

Den gamle sag, hvor Helmi Mossa Hameed med sprit i blodet og alt for høj fart påkørte og invaliderede en ung kvinde og sendte en anden ung kvinde på Rigshospitalets traumecenter med kraniebrud, kommer nemlig først for retten 19. april 2021. Anklageskriftet i sagen lå klar 6. juni 2019.

Sagen kommer altså først for retten, et halvt år efter Helmi Mossa Hameed kørte den femårige ihjel og hele to år og tre måneder efter hans første vanvidspåkørsel.

Det fik onsdag den invaliderede unge kvindes advokat, Lasse Dalberg, til at rejse det ubærlige spørgsmål:

Kunne drabet på den femårige pige på Peter Bangs Vej to år senere være forhindret, hvis retssystemet havde reageret hurtigere og sendt Helmi Mossa Hameed bag tremmer?

Moren til den dræbte femårige pige er ikke den eneste, der er chokeret over den langsommelige sagsbehandling og de mulige fatale konsekvenser af den.

Folk lægger blomster og mindes den femårige pige, der mistede livet efter at være blevet ramt af en mandlig flugtbilist. Gerningsstedet bliver besøgt på Peter Bangs Vej i Valby 29. oktober 2020.

Chokbølgen er også trængt igennem Christiansborgs tykke mure, hvor Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, kalder sagen 'horribel' og nu kalder justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd.

»Det er katastrofalt, at vi har så ringe et retssystem. Det er totalt uacceptabelt, at vi har en gerningsmand, der på den måde kan blive ved med sine bestialske gerninger,« siger Peter Skaarup.

»Som jeg ser det, har den langsommelige proces kostet en lille pige livet. Havde gerningsmanden fået sin dom og siddet i fængsel, så havde han jo ikke været på fri fod og fortsat sin vanvidskørsel.«

På det kommende samråd vil Peter Skaarup blandt andet afkræve justitsminister Nick Hækkerup svar på, hvordan han vil sikre, at alle led i den såkaldte straffesagskæde – politi, anklagemyndighed og domstole – tilføres tilstrækkelige ressourcer til at bringe sagsbehandlingstiden ned på et acceptabelt niveau.

Retsordfører Peter Skaarup (DF) deltog i fakkeloptoget 25. november for den femårige pige, som blev dræbt 28. oktober af vanvidsbilisten Helmi Mossa Hameed.

»Vi skal have en løsning på det her. For det må aldrig ske igen. Vi mener blandt andet, at vanvidsbilister skal kunne straks-fængsles efter et grundlovsforhør,« siger Peter Skaarup.

Også Liberal Alliances gruppeformand, Ole Birk Olesen, er oprørt over, at Helmi Mossa Hameed har kunnet køre dødskørsel med en uafsluttet påkørselssag i bagagerummet på den sorte VW Passat, som han torpederede den femårige pige med.

»Vi bakker op om samrådet.«

»Det er dybt deprimerende at tænke på, at det her drab kunne have været undgået, hvis retsprocessens var foregået hurtigere. Det er utilgiveligt, at en familie er blevet frarøvet deres barn, og at det kunne have været undgået, hvis vi havde haft et effektivt retssystem, som handlede rettidigt,« siger Ole Birk Olesen.

Disse paragraffer er Helmi Mossa Hameed tiltalt efter § 249. Den, som uagtsomt tilføjer nogen betydelig skade på legeme eller helbred, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2, eller særlig hensynsløs kørsel, anses dette som en særlig skærpende omstændighed. § 252. Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. Helmi Mossa Hameed er i samme sag tiltalt efter færdselslovens paragraf 117 og 118, der bl.a. omhandler overskridelse af hastighedsbegrænsninger og spirituskørsel. Kilde: Københavns Politi, anklageskriftet mod Helmi Mossa Hameed, 6. juni 2019.

Ligesom DF efterlyser han, at der prioriteres ressourcer til hele straffesagskæden samt fængslerne.

Regeringen lancerede i foråret et udspil mod vanvidsbilisme, der blandt andet indeholder forslag om konfiskation af vanvidsbilisternes biler uanset ejerskab samt krav om straks-inddragelse af kørekortet.

Men først onsdag aften indkaldte justitisminister Nick Hækkerup de borgerlige partier, Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative, til et møde om udspillet. Mødet finder sted torsdag klokken 16.30.

Regeringen har samtidig sendt et lovforslag i høring, der øger straffen for uagtsomt manddrab ved vanvidsbilisme med 50 procent.

Tidslinje: Her er hans domme 15. maj 2018: 10 måneders betinget fængsel og bøde på 9.500 kroner

24. september 2018: Et år og tre måneders betinget fængsel

24. september 2018: Bøde på 3.000 kroner samt klip i kørekortet

20. april 2019: Bøde på 2.000 kroner samt klip i kørekortet

2. maj 2019: Et år og tre måneders betinget fængsel.

28. oktober 2019: Et år og tre måneders betinget fængsel, bøde på 7.000 kroner samt frakendelse af retten til at føre et motordrevet køretøj i seks måneder. Herudover: 6. juni 2019: Tiltalt for at brage ind i en anden bil og sende en kvinde fem uger i koma. Hertil en lang række tiltaler for overtrædelser af færdselsloven samt for at have stjålet 280.000 kroner i kontanter.

30. oktober 2020: Sigtet for at køre en femårig pige ihjel i bevidstheds- eller narkopåvirket tilstand. Nægter sig skyldig.

Men det er ikke nok, mener Venstres retsordfører, Inger Støjberg. Straffen skal højere op, og så skal bil-leasingselskaberne have adgang til straffeattester, så de på den baggrund kan afvise at udleje biler til vanvidsbilister med plettede straffeattester.

»Vi er i Venstre klar til at prioritere også domstolene i det kommende politiforlig. Hele straffesagskæden skal speedes op,« siger Inger Støjberg.

Justitsminister Nick Hækkerup er dybt berørt af sagen om drabet på den femårige pige.

»Jeg har ikke ord for, hvor forfærdelig sagen er, og min dybeste medfølelse og varmeste tanker går til familien, der på den mest tragiske og fuldstændig meningsløse vis mistede en lille femårig pige i Valby,« siger han og tilføjer:

»Denne sag vidner om, at lange sagsbehandlingstider er en udfordring, og derfor har regeringen med sit udspil til en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden også lagt op til at tilføre flere ressourcer til sagsbehandlingen hos myndighederne.«