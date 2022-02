Oliver Ibæk Lund har været forsvundet siden fredag 4. februar.

Og lige siden har familie, venner og hjælpsomme mennesker forsøgt at lede efter den 21-årige mand, som forsvandt efter en bytur i Aalborg.

Nordjyllands Politi har indtil videre arbejdet med teorien om, at Oliver Ibæk Lund er faldet i Aalborg Havn, og af den grund har men ledt med helikopter, dykkere og redningsbåde.

Men ifølge Oliver Ibæk Lunds mor, Bente Lund, er hendes 21-årige søn blevet spottet på flere kameraer og af enkelte vidner, hvor han går tilbage mod Aalborg centrum, efter han blev set ved havneområdet som noget af det sidste. Det fortæller hun til TV 2.

På trods af både dykkere og vandsøgshunde i Limfjorden, har politiet ikke fundet spor efter den forsvundne Oliver Ibæk Lund. Foto: Bo Amstrup Vis mere På trods af både dykkere og vandsøgshunde i Limfjorden, har politiet ikke fundet spor efter den forsvundne Oliver Ibæk Lund. Foto: Bo Amstrup

»Han er blevet fanget af et kamera stående med ryggen til havnen, så det ser ud som om, at han er på vej over Strandvejen og tilbage mod byen,« siger hun til mediet.

Og med den oplysning beder hun netop indbyggerne i Aalborg om at tjekke private såvel som offentlige overvågningskameraer igennem fra natten til fredag, i håb om, at kameraet skulle have spottet Oliver Ibæk Lund.

Tidligere har Bente Lund fortalt, at de fortsat er håbefulde

»Vi forholder os håbefulde. Vi håber, han dukker op i god behold, og vi bliver ved med at lede efter ham,« oplyser hun i et skriftligt svar til B.T.

Oliver Ibæk Lund er ikke set siden natten til fredag, hvor han sidst blev set klokken 01 på Toldbods Plads i Aalborg på vej hjem fra en bytur.

Siden har politikredsen fundet spor af ham på videoovervågning ved Vestre Havnepromenade og ved restaurantskibet Prinses Juliana.

Derfor har politiet koncentreret deres eftersøgning i og omkring Limfjorden.

»Vi har ikke kunnet finde noget, der kan af- eller bekræfte, om han er faldet i Limfjorden,« har vicepolitiinspektør Sune Myrup sagt til B.T. tirsdag.

Derfor fortsætter eftersøgningen ufortrødent onsdag.

»Vi leder videre i morgen (onsdag, red.) med præcis samme setup. Det vil sige dykkere og vandsøgshunde, så vi kan få vores teori af- eller bekræftet,« lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Nordjyllands Politi vil fortsat høre fra vidner, der mener at have set den unge mand – eller mener at vide noget om hans forsvinden. Det kan ske på telefon 114.