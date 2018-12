Mor til 24-årig, hvis to hunde fredag angreb en nabohund, der senere døde, står frem for at mane til ro

Hun har sagt til ham, at han skal lade være med at læse kommentarsporene på de sociale medier. Men det har han indtil videre ikke kunne lade være med. De forskellige trusler påvirker den 24-årige voldsomt.

Det undrer måske ikke, når truslerne eksempelvis lyder 'Afliv ejeren af de to muskelhunde!' eller 'Uanset hvem ejeren er, så skal de skydes godnat farvel - derudover skal ejeren straffes med fængsel'.

Eva Tranders er mor til den 24-årige mand i Stenvad i Norddjurs, der er ejer af de to hunde, der fredag morgen løb løst rundt og angreb en nabo og hendes hund, der senere døde.

I løbet af tirsdagen har hun været inde i kommentarsporene på de forskellige medier og er gået i dialog med folk, der truer hendes søn.

Hun har forklaret dem, at hun er pårørende, og at der ikke var tale om glubske muskelhunde og en dybt uansvarlig ejer. Det har hun nemlig svært ved at se, at sønnen har været. Trods blå mærker, bid og død hund.

Chris var stærkt medtaget, efter han var blevet angrebet af to Staffordshire Bullterrier-hunde. Vis mere Chris var stærkt medtaget, efter han var blevet angrebet af to Staffordshire Bullterrier-hunde.

»Jeg har sagt til ham, at det er for dumt af ham, at han ikke har tegnet en ansvarsforsikring. Det skal man have - det har jeg selv. Men det var ikke onde hunde. Jeg vil uden at blinke lade min egen lille datter lege med dem,« siger Eva Tranders til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

»Vi forstår ikke, hvad der skete den dag. Det er forfærdeligt, men han har det forfærdeligt med det, og det vil jeg gerne have folk til at forstå.«

Det sker med jævne mellemrum, at en sag, der involverer dyr, får følelserne i kog - både over kaffebordet og på sociale medier. Det er noget, Østjyllands Politi er meget opmærksom på.

»Når det har noget med dyr at gøre, påvirker det ofte mange mennesker. Derfor tager vi også de her sager seriøst og sørger for at få dem fulgt til dørs,« siger vicepolitiinspektør Gert Bisgaard fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

»Det er vigtigt, at vi som politimyndighed tager et ansvar for sådan en sag og sørger for, at retten sker fyldest. Det er os, der tager hånd om det, så vi ikke lader det være op til folkedomstolen at sørge for straffen.«

En dødstrussel på Facebook tæller lige så meget, som hvis du konfronterer en person eller sender et brev, understreger Gert Bisgaard.

Der er altså ikke nogen formildende omstændighed at fremsige en trussel på et socialt medie.

Eva Tranders bor selv på Sjælland, men er hoppet på en færge for at yde rygstøtte til hendes søn.

To af hundene er ikke længere på adressen. Østjyllands Politi har oplyst, at betjente fik besked om, at hundene var blevet sendt i landflygtighed, da politiet efter bidepisoden mødte op på adressen.

Naboerne har også fået denne besked, men Eva Tranders siger nu, at det aldrig har været tilfældet.

»Da politiet kom, havde min søn allerede overladt hundene til en ven med jagttegn, der har slået dem ihjel. Han har handlet. Han ville ikke have, at hans hunde skulle stå på et dyreinternat i et halvt år, før der blev truffet en afgørelse. Det er jo de historier, man har hørt,« siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND har bedt om dokumentation for, at hundene virkelig er blevet aflivet, men det findes ikke, oplyser moren. Østjyllands Politi oplyser til os, at de ikke er vidende om, at hundene skulle være blevet aflivet.

Men hvordan kan vi vide, at de virkelig er blevet aflivet?

»Jamen, det må folk bare tro på,« svarer Eva Tranders.

Hvordan skal naboerne føle sig trygge ved, at I siger, at I har bortskaffet dem - i stedet for at udlevere dem og følge loven?

»Det kan måske virke uansvarligt set udefra. Men de hunde var hans et og alt,« svarer Eva Tranders og fortsætter:

»De hunde brød ud af deres indhegning, men ellers har han gjort alt det rigtige. Og det er ikke korrekt, når folk skriver, at han har gået med hundene uden snor. Han har taget godt vare på dem.«

Eva Tranders er også ked af de ord, formanden for foreningen Fairdogs, Charlotte Andersson, sagde til TV2 ØSTJYLLAND mandag aften.

Charlotte Andersson beskriver den adfærd, hundene udviste, som klassisk i sager, hvor hundene har været for inaktive og ikke er blevet socialiserede nok.

»Det passer ikke. De hunde har altid været med ham rundt, også da han boede i Grenå. Han er ved at læse HF, og hundene har spillet en stor rolle i at få ham på rette spor.«

Har du en besked til naboerne, der har mistet deres hund?

»Vi er kede af det, og jeg kunne læse, at de følte, at der ikke var blevet sagt undskyld. De har talt med min søn, og det er tydeligt for enhver, at han er dybt ude af den.«