Det var en hård og følelsesladet dag i Københavns Byret for moren til den 14-årige dreng Marcus, der i marts måned døde i en lejlighed på Østerbro i København. Den 41-årige kvinde, som var sigtet i sagen, blev idømt to års ubetinget fængsel.

Dommen afslutter sagen, men for Marcus' mor er strafudmålingen kun en ringe trøst.

»Det er ikke meget, når jeg tænker over det. Jeg har mistet en søn og den 14-årige pige er blevet hjerneskadet. Jeg havde på den ene side havde jeg forestillet mig en strengere straf, men på den anden side er der ikke nogen form for straf, som vil bringe Marcus tilbage.«

Da dommen blev læst op i Københavns Byret sad Marcus' mor tilbage med blandede følelser. De følelser har endnu ikke sluppet hende, da B.T. taler med hende onsdag aften.

»Jeg er glad og tilfreds med, at hun er blevet kendt skyldig i ikke at have hjulpet dem,« siger hun og fortsætter:

»Men jeg føler ikke, at det er en retfærdig afslutning. Det hele virker lidt for let sluppet, fordi der er mange ting i forløbet, som er uafklaret. Jeg sidder stadig tilbage med mange spørgsmål, og jeg føler, at der har været flere fejl og mangler i efterforskningen, som måske kunne have givet et andet udfald i retssagen.«

Selvom Marcus’ mor ikke helt kan slippe tankerne om, hvad der skete den aften i marts, er hun glad for, at den del af retsforløbet er overstået.

»Jeg har kunne høre på moderen (Den 41-årige kvinde, red.), at hun havde ønsket, hun havde handlet anderledes - og det er jeg ikke i tvivl om, hun jeg ville. Hun er heller ikke den eneste, som bærer et ansvar, og det er derfor svært for mig, at vurdere skyld og tilgivelse. Men tilgivelse kommer jo nok.«

Marcus far var også tilstede i retten, da retsformanden læste dommen op. Grådkvalt fortalte han til B.T.s journalist, at han mener, kvinden skulle have fået ti års fængsel - og ikke to.

Frustration og vrede genkender Marcus' mor også.

»Jeg forstår godt hans vrede - især når man ser på, hvad det har kostet os. Men jeg ved jo godt, at det ikke hjælper,« siger hun.

Den 41-årige kvinde valgte ikke at anke dommen og skal sidde varetægtsfængslet, indtil hun skal afsone sin dom.

