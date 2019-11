Klokken er 21.30 lørdag aften, da Karinas søn ringer. Han skulle være ude og spille fodbold med sin ven, men et eller andet er galt.

»Det er noget lort, mor,« siger han. »Manden står uden for bilen og vil ikke lukke mig ud.«

Det giver i første omgang ingen mening for Karina, som forsøger at finde ud af, hvad der sker med hendes 14-årige dreng.

»Det gør ondt i hele mit hoved, og jeg bløder i munden. Kan du hjælpe mig, mor?,« lyder det i telefonen.

Jeg ved, at min vil være mærket af det i lang tid, men her og nu har det ingen konsekvenser for overfaldsmanden. Karina, mor til en af drengene.

Han fortæller, at han og vennen er blevet overfaldet og slået af en mand, hvis hus de tilfældigvis har lavet dørfis med. Nu tilbageholder manden den 14-årige i sin bil, mens vennen slap væk. En halv time senere lader manden den 14-årige dreng gå, da både forældre og politiet bliver indblandet.

Den aften i marts blev begyndelsen på det, som Karina i dag kalder for en lang, grotesk og uforståelig sag.

Som B.T. har beskrevet, skulle den 36-årige mand fra Syrien - der havde midlertidigt asyl i Danmark - møde i retten tiltalt for vold mod de to 14-årige drenge i efteråret, men han mødte aldrig op. Han var allerede rejst ud af landet.

To måneder før sin retssag var den 36-årige vendt tilbage til Syrien med sin familie. I den forbindelse havde Kalundborg Kommune givet ham et større beløb i økonomisk støtte til repatriering for at flytte tilbage til sit hjemland.

Drengenes overfaldsmand endte i Retten i Holbæk med at blive dømt til tre måneders fængsel. Han fik ligeledes indrejseforbud i seks år, men det er kun en straf på papiret, mener de to 14-åriges mødre.

De forstår ikke, hvorfor der ikke har været noget, som forhindrede den 36-årige syrer - der har været tiltalt siden maj - fra at rejse ud af Danmark, før retssagen begyndte.

»Det er mig ubegribeligt, at han bare kan slippe afsted med det hele. Man står tilbage med en tom følelse,« fortæller Malene, der er mor til den anden af drengene.

Når den 36-årige mand ikke kun har fået grønt lys til at forlade Danmark før sin retssag, men også fået godkendt statsstøtte på op mod 140.000 kroner, føler hun, at manden nærmest er blevet belønnet for at bryde loven.

...det føles lidt nytteløst, når det ingen konsekvenser har for manden. Malene, mor til en af de drengene.

»Det er fuldstændig vanvittigt, at det kan lade sig gøre. Der burde være noget, som med store røde bogstaver gjorde opmærksom på, at han ikke bare skal kunne rejse ud,« siger hun. Det samme mener Karina, hvis søn det gik værst ud over den aften.

For selvom overfaldet fandt sted for flere måneder siden, sidder det stadig dybt i hendes nu 15-årige dreng, der skal have professionel hjælp til at bearbejde sine mén.

»Jeg ved, at min søn vil være mærket af det i lang tid, men her og nu har det ingen konsekvenser for overfaldsmanden,« siger Karina.

»Dommen er afsagt i sagen, men den er ikke lukket for min søn. Regningen vil blive betalt i lang tid efter.«

De to mødre til de 14-årige drenge, der blev overfaldet i marts, forstår ikke, hvordan gerningsmanden kan rejse ud af landet med statsstøtte før retssagen af afsluttet. Foto: Claus Bech Vis mere De to mødre til de 14-årige drenge, der blev overfaldet i marts, forstår ikke, hvordan gerningsmanden kan rejse ud af landet med statsstøtte før retssagen af afsluttet. Foto: Claus Bech

I en mail til sin forsvarsadvokat orienterede den 36-årige syrer Retten i Holbæk om, at han sammen med sin kone og to børn havde forladt Danmark i august. Han ville derfor ikke møde i retssagen mod ham i slutningen af oktober. Ligesom Malene forstår Karina heller ikke, at manden kan rejse ud af Danmark med en pose penge og samtidig slippe for sin straf.

»Vi føler, at vi har gjort alt, hvad vi skulle i denne sag. Men det føles lidt nytteløst, når det ingen konsekvenser har for manden,« siger Karina.

B.T. har kontaktet den 36-årige syrer i sagen, men han er ikke vendt tilbage. Malene og Karina er ikke mødrenes rigtige navne. Af hensyn til børnenes identitet er de anonyme i denne artikel.