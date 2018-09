»Hvordan kan politiet sige, at min søn dør af indre blødninger og samtidig frafalde drabssigtelsen mod ham, der har udsat min søn for systematisk vold?«

Sådan spørger moderen til den 14-årige dreng, der døde i lejligheden på Østerbro den 11. marts.

Det vanskelige spørgsmål har moderen utallige gange stillet sig selv, og for hver gang bliver hun mere overbevist om, at volden mod hendes søn - som en 16-årig dreng står anklaget for - uomtvisteligt var medvirkende til, at sønnen pådrog sig en ca. syv cm lang rift i milten, der resulterede i en indre blødning, der tog livet af ham.

Fakta SAGEN KORT Københavns Politi ankommer til lejligheden på Østerbro kl. 22.15 lørdag den 10. marts for at hente en 14-årig dreng, som er efterlyst af sin far. Politiet går ind i lejligheden, men har ikke mistanke om, at der foregår noget ulovligt.

»Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge,« siger Riad Tolba, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, den 13. marts til B.T.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, står der, at de tilstedeværende i lejligheden – alle mellem 14 og 18 år – er påvirkede af euforiserende stoffer.

Den 40-årige kvinde, som bor i lejligheden og er tiltalt i sagen, fortæller politiet, at hendes datter, som betjentene finder 'snorkende' i soveværelset, er o.k., men blot sover og ikke har brug for hjælp.

Tiltalte undlader at fortælle politiet, at den 14-årige dreng ligger ukontaktbar på badeværelsesgulvet.

Kl. 01.30 søndag den 11. marts ringer et af de unge mennesker fra lejligheden til alarmcentralen. Kl. 01.35 ankommer ambulancen, og redderne finder den 14-årige dreng livløs på gaden. De giver førstehjælp, men forgæves. Han erklæres død kl. 02.16.

Den 14-årige pige bliver først fundet af politiet kl. 03.10, da de retter henvendelse til tiltalte i lejligheden, efter drengen er erklæret død på Rigshospitalet.

En ambulance ankommer kl. 03.30 og kører pigen til Rigshospitalet. Hun har haft langvarigt hjertestop og pådraget sig en alvorlig hjerneskade. Hun er fortsat i koma.

Den 40-årige kvinde nægter sig skyldig i samtlige tiltaleforhold.

»Jeg synes, det hele er meget modsigende, og jeg kan ikke forstå, hvorfor politiet ikke kan koble de to ting. Det virker ikke, som om de har interesse i at efterforske min søns død ordentligt,« siger moderen til B.T.

Kobling eller ej, så mener anklagemyndigheden ved Københavns Politi ikke, at der 'uden for enhver rimelig tvivl' er grundlag for at bevise, at volden mod den 14-årige dreng skulle være årsag til den fatale skade på milten.

Også selvom de i anklageskriftet mod den 16-årige dreng skriver, at tiltalte 'ved flere tilfælde mellem fredag den 10. marts kl. 14.00 og lørdag den 11. marts kl. 01.00 udøvede vold mod den 14-årige dreng'.

Årsagen er ifølge anklagemyndigheden, at den 14-årige dreng på dødstidspunktet - ifølge en supplerende obduktionsrapport - led af kyssesyge, hvilket kan få milten til at briste ved selv et let traume, som der står i et brev fra anklagemyndigheden sendt til moderen.

Moderen til den 14-årige afdøde dreng er fortsat i dyb sorg over tabet af sin søn. Hun ønsker at forblive anonym, da sagen endnu er uafsluttet og først skal for retten til efteråret.

Anklagemyndigheden mener altså - på den ene side - at den 14-årige dreng lige så vel selv kan have påført sig skaden ved enten at falde eller støde ind i noget, imens de - på den anden side - i anklageskriftet mod den 16-årige anfører, at tiltalte hen over små 24 timer tildelte den 14-årige dreng 'lussinger, knytnæveslag, spark eller tramp forskellige steder på kroppen'.

Sideløbende med dette erfarer B.T., at der blandt politiets bevismateriale i sagen - indsamlet i lejligheden den skæbnesvangre aften - skulle foreligge en video optaget af den 16-årige tiltalte, hvor han sparker eller tramper på den 14-årige dreng, imens denne ligger bevidstløs - måske død - på lejlighedens badeværelsesgulv.

Over for B.T. har den 16-åriges forsvarsadvokat, Janus Malcolm Petersen, tidligere sagt, at hans klient nægter sig skyldig i alle tiltaleforhold.

Retssagen mod den 16-årige starter først sidst i december eller først i det nye år, da der ifølge anklageskriftet mod ham skal foretages en mentalundersøgelse.

Kritik af politiet

Med alle beviser og vidneforklaringer, der peger på, at den 16-årige udsatte den nu afdøde 14-årige dreng for systematisk vold, mener advokat Michael Sahl Nielsen, der repræsenterer den afdøde drengs mor, at der kan sættes op til flere fingre på politiets arbejde:

»Det har været en stor overraskelse, at politiet har undladt at foretage systematiske undersøgelser. Dels på skaderne af afdøde og dels navnligt af dødstidspunktet. Det er endvidere højst påfaldende, at man fra politiets side tilsyneladende går ud fra, at den 14-årige drengs død i juridisk henseende kan betragtes som hændelig på baggrund af den systematiske vold, som han har været udsat for igennem det meste af weekenden den 9.-11. marts 2018,« siger Michael Sahl Nielsen til B.T.

I et klagebrev, der netop er sendt til statsadvokaten, påpeger Michael Sahl Nielsen, at man - ud over at genoptage drabssigtelsen - bør overveje at rejse en række andre tiltaler. Herunder især tiltale for grov vold, vold med døden til følge samt uagtsomt manddrab.

Samtidig mener Michael Sahl Nielsen, at anklagemyndigheden som minimum bør sigte den 16-årige for usømmelig omgang med lig, da han var en af de personer, som bar den livløse 14-årige dreng ned fra lejligheden og ud på gaden natten den 11. marts, inden de ringede til alarmcentralen.

Det var ude foran denne opgang på Østerbro i København, at ambulanceredderne fandt den 14-årige dreng livløs natten til søndag den 11. marts. Hans liv stod ikke til at redde.

Et opkald, som B.T. i øvrigt kunne afsløre, var fuld af løgn, fordi de unge mennesker i opkaldet til alarmcentralen fortalte, at de ikke kendte den 14-årige dreng, men helt tilfældigt havde fundet ham 'ligge med ansigtet ned i asfalten'.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra anklagemyndigheden ved Københavns Politi.