Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Moderen til den 14-årige dreng, som natten til søndag døde af en overdosis i en lejlighed på Østerbro i København, fortæller om den grusomme oplevelse, da politiet bankede på hendes dør.

En 14-årige dreng fra København døde natten til søndag efter en overdosis af receptpligtig medicin under en privat sammenkomst på Østerbro. Drengens 14-årige kæreste, hvis mor boede i lejligheden, var også påvirket af medicinen. Hun fik hjertestop, blev genoplivet, og er ifølge Københavns Politi fortsat i kritisk tilstand. Det er ikke bekræftet, hvilken medicin børnene har været udsat for, men der er angiveligt tale om det stærkt smertestillende medicin metadon, som bl.a. anvendes i behandling af narkomaner.

Tragedien fandt sted, mens drengen befandt sig i Østerbro-lejligheden, som tilhører hans kærestes 40-årige mor. Kvinden er siden blevet anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab.

Politiet bankede på min dør søndag morgen og sagde, at de havde noget alvorligt at fortælle mig Mor til afdød 14-årig dreng

Politiet blev klokken 01.37 natten til søndag tilkaldt til adressen på Østerbro, hvor en livløs person var fundet. Næste morgen blev den 14-årige drengs mor opsøgt af to betjente.

»Politiet bankede på min dør søndag morgen og sagde, at de havde noget alvorligt at fortælle mig. De sagde, at min søn var afgået ved døden i nat. Jeg husker ikke helt detaljerne, men det skulle være på grund af en overdosis af stoffer. Jeg var helt ude af den og sagde, at det kunne ikke passe,« fortæller den tydeligt rystede mor til BT.

Siden betjentene bankede på hendes dør søndag morgen, har hun ikke hørt mere fra politiet om de omstændigheder, som har ført til hendes søns død. Henover weekenden har hun samlet brudstykker af informationer, der har givet hende et indblik i, hvad der skete i lejligheden på Østerbro den nat. Hun har bl.a. været i kontakt med en af sønnens venner, som var tilstede ved selvsamme fest den aften.

»Min søn skulle havde fået det dårligt klokken 20.00, mens de var i lejligheden. Han skulle ud på toilettet og brække sig, hvor han muligvis også er faldet om på gulvet. Her blev han gemt væk, mens politiet klokken 22.30 har været oppe i lejligheden for at hente en anden dreng, som var blevet meldt savnet af sine forældre,« forklarer hun.

Hendes søns nære ven havde været rystet samme nat, politiet havde hentet ham i lejligheden på Østerbro. Først dagen efter fortalte han sine forældre, hvad der var sket.



Mor: Folk skriver falske historier om min søn

De seneste dage har den 14-årige drengs mor forgæves forsøgt at få nye informationer fra politiet. Hun har samtidig mødt utallige udlægninger af sagen på de sociale medier, hvor mange også har grebet til forhastede konklusioner om hendes nu afdøde søn.

»Jeg kan læse, at nogle har skrevet en masse falske historier om ham. At han selv skulle have taget stofferne. Det ville han ikke have gjort.«

Fra officiel side er detaljerne endnu sparsomme omkring hændelsen lørdag, hvor den 14-årige dreng mistede livet, og en 14-årige pige fik hjertestop.

Han var en glad og fornuftig dreng Mor til afdød 14-årig dreng

Drengens mor har fået forskellige informationer om den aften, men intet er endnu blevet bekræftet af politiet, forklarer hun.

»Han var en glad og fornuftig dreng, som trods et dårligt selskab godt vidste, at han ikke skulle tage stoffer.«

»Jeg har mødt kæresten et par gange. Hun har også været herhjemme. Hendes mor har jeg mødt et par gange,« siger hun yderligere.

Hun så sidst sin søn onsdag den 7. marts, hvor de tilbragte dagen på sofaen med en film sammen.

Ud over de to 14-årige havde fem andre unge været til stede i lejligheden, men der er ikke oplysninger om, at flere har indtaget medicinen. Den 40-årige kvinde sigtes ifølge Københavns Politi for at hensætte en person i hjælpeløs tilstand. Hun vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag.

Politiet har mandag arbejdet på at klarlægge hændelsesforløbet, og der skal også holdes et ligsyn for at klarlægge dødsårsagen.

Den 14-årige drengs mor ønsker, at begge deres navne er anonymiseret. BT er bekendt med deres navne.

