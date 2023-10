»Han havde ændret adfærd over en periode. Så fandt vi ud af, at han havde kontakt til en ældre ven.«

Sådan lød ordene, da moderen til en af de forurettede i en sag om blufærdighedskrænkelse torsdag vidnede i retten i Aarhus.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan den i dag 55-årige tiltalte ifølge anklageren har haft kontakt til kvindens søn i en periode på flere måneder.

Her skal han blandt andet have opfordret den 12-årige til at sende billeder og videoer hvor han onanerede, og spurgt ind til hans penisstørrelse og sædafgang.

Den tiltalte nægter sig skyldig. Han vedkender sig at have haft kontakt til den 12-årige, men nægter, at samtalen skal have haft nogen form for seksuel karakter.

Havde en ven, der ville adoptere ham

Moderen til den dengang 12-årige dreng fortalte torsdag, hvordan drengen igennem en periode havde vendt sig væk fra forældrene.

Moderen forklarede i retten om en aften, hvor der opstod konflikt med deres dengang 12-årige søn.

»Han fortalte, at han ville væk fra vores hjem, og hen til hans ven der ville adoptere ham,« fortæller hun.

Da drengen var faldet ned, fortalte han til forældrene, hvordan han havde 'fået en ældre ven'.

Senere så forældrene en besked komme ind på drengens telefon, hvor der stod 'Tænker på dig', og 'elsker dig', med hjerteemojis imellem ordene.

Adspurgt hvem det var, havde drengen forklaret, at afsenderen var hans ældre ven.

»Han kunne flytte hjem til ham, der kunne han få det meget bedre end hjemme hos os. Han ville give ham iPads og telefoner. Han skulle være forberedt på, at vennen gik nøgen rundt, men han kunne lukke øjnene, hvis han ikke ville kigge på det.« fortalter moderen i retten.

Drengen fortalte, at han har lært manden at kende på det sociale medie Snapchat. Han vidste ikke, hvor gammel 'vennen' var, forklarede han.

Mor så onanivideo

Moderen forklarede i retten, at forældrene tog drengens telefon, og overvågede de beskeder, der kom ind på den.

I den periode kom der flere beskeder fra 'vennen' på Snapchat.

Forældrene tager billeder af beskederne. Det er blandt andet de billeder, der nu bliver brugt i retssagen mod den 55-årige.

Et udsnit af de beskeder, som den 12-årige modtog fra en Snapchatkonto, som den 55-årige har vedkendt sig er hans. Billederne er bragt med samtykke fra den forurettedes forældre. Foto: Privat Vis mere Et udsnit af de beskeder, som den 12-årige modtog fra en Snapchatkonto, som den 55-årige har vedkendt sig er hans. Billederne er bragt med samtykke fra den forurettedes forældre. Foto: Privat

I retten fortalte moderen til den 12-årige, at hun på et tidspunkt faldt over en video, som hendes søn har sendt til den 55-årige. I videoen onanerer drengen, indtil han får udløsning.

Anklageren spørger moderen, om hun har fortalt sin søn, at hun har set videoen, hvilket hun fortæller, at hun ikke har gjort.

»Vi spurgte, om han havde sendt billeder og videoer til manden. Han fortalte, at han havde sendt den her video, fordi manden 'ville se, hvor langt han kunne sprøjte',« fortalte hun.

Under retssagen har anklageren spurgt den tiltalte, hvorfor han sendte hjerter, og skrev 'skat' til den 12-årige.Den tiltalte forklarer, at det er sådan, han adresserer sine venner. Foto: Privat. Vis mere Under retssagen har anklageren spurgt den tiltalte, hvorfor han sendte hjerter, og skrev 'skat' til den 12-årige.Den tiltalte forklarer, at det er sådan, han adresserer sine venner. Foto: Privat.

Bange for letbanen

Kontakten til den 55-årige stoppede, efter at forældrene tog sønnens telefon. De forsøgte flere gange at få den 55-årige til at sende et billede af sig selv, hvilket han dog afslog, fordi 'han ligner lort', lød det i retten.

Ifølge moderens forklaring har drengen inden da mødtes med 'vennen', hvilket den 55-årige også vedkendte sig under et tidligere retsmøde i sagen.

Her fortalte den 55-årige, der på det tidspunkt var chauffør for letbanen i Aarhus, at han havde købt en pakke cigaretter til den 12-årige, som den tiltalte rakte ud af vinduet til ham.

Moderen forklarede i retten, at det har været en lang og hård proces for sønnen at blive sig selv igen efter forløbet. Og netop letbanen spiller en rolle i problemet, siger hun.

»Han har været bange for at møde ham ude i byen. Han føler, at han ser hans bil hele tiden.«

Forløbet, som den 55-årige er tiltalt for, foregik tilbage i 2021. Moderen forklarede, at sønnen først i løbet af det seneste halve år er begyndt at turde tage letbanen når der er andre med.

»Han tør stadig ikke køre selv. Han er bange for at møde manden, hvis nu han er ude og køre den, eller bare er i nærheden af letbanen,« fortæller moderen.

Den 55-årige er tiltalt for besiddelse af børnepornografi, blufærdighedskrænkelse af børn under 15 år, og for at betale et barn under 15 år for seksuelle ydelser.

Den tiltalte nægter sig skyldig i alle forhold.

Sidste retsdag er 19. december, hvor der også forventes at falde dom i sagen.

