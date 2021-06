Sent torsdag aften trådte en 11-årig dreng ind i sit hjem i fynske Munkebo.

Med blod i ansigtet og et rystet blik rettede han kontakt til sin mor.

Den lille, lyshårede dreng kunne fortælle, at han kort forinden var blevet udsat for et voldsomt overfald, og at han var bange og ked af det.

Overfaldet blev optaget, og hvis man har sin daglige gang på de lidt mere ungdommelige Facebook-fællesskaber, er man sandsynligvis stødt på de ubehagelige billeder.

Screendump fra den voldsomme video. Vis mere Screendump fra den voldsomme video.

Men moderen til den 11-årige dreng har selv kun set få sekunder af videoen, fortæller hun til B.T.

»Jeg måtte kaste telefonen væk, da jeg startede videoen, og jeg får kvalme bare at tænke på de ting, som jeg har set beskrevet,« fortæller drengens mor, som ikke ønsker at stå frem med navn.

Siden torsdag aften, hvor overfaldet fandt sted, har hun og resten af familien forsøgt at bearbejde den voldsomme oplevelser, og heldigvis er den lille dreng ved godt mod.

Så godt mod, at han allerede mandag gerne ville tilbage i skole og lege med sine kammerater.

Men fysisk har overfaldet, hvor han blev slået, sparket og trampet på, sat sine spor.

»Han har fået en mild hjernerystelse, hævede øjne og blå ører. Vi frygtede også, at hans næse var brækket, men det var den heldigvis ikke,« fortæller moderen.

Til gengæld er hun selv rystet, ked af det og bange, når hun går rundt på gaden og frygter at løbe ind i den dreng, der valgte at sende hendes søn gennem et rent helvede.

Og derfor har hun også ét særligt budskab.

»Jeg vil gerne frabede mig, at folk deler videoen. At folk kommenterer på det her. Og at folk laver indsamlinger til os. Vi vil bare gerne have ro nu og ikke blive mindet om det hele tiden. Det vil jeg gerne have, at du skriver,« siger moderen.

Screendump fra den voldsomme video. Vis mere Screendump fra den voldsomme video.

Selvom hun godt ved, at hun ikke kunne have stillet noget op, har hun været ked af, at hun ikke kunne finde ud af at passe på sin søn.

Han har selv fortalt hende, at han havde kaldt gerningsmandens lillesøster for tyk, og at han herefter var blevet bedt om at møde op et sted torsdag aften.

Og det var med truslen om, at hans familie ville blive slået ihjel, hvis han ikke kom.

»Det er jo frygteligt for en 11-årig at få at vide, så han var selvfølgelig meget bange og rystet, da han kom hjem,« siger moderen.

I begyndelsen var hun selv rasende og tænkte på hævn, men nu er hun mere fattet og venter blot på, at politiet får fat i gerningsmanden, så hendes søn ikke skal være bange for at møde ham.

»Jeg har dog ikke hørt fra politiet endnu,« siger hun.

B.T. talte tidligere tirsdag med Fyns Politi, der oplyser, at man er i gang med efterforskningen, og at man advarer om at udøve selvtægt.

Gerningsmandens navn og adresse er nemlig blevet hastigt delt de seneste 24 timer, og i mange kommentarer lægges der op til at finde ham.

»Vi bliver nødt til at advare mod selvtægt, som det er, når man deler mandens adresse og forsøger at udfinde ham. For det er det, der lige nu sker. Der en klapjagt på denne mand,« sagde politikommissær Ulrik Lorenzen fra Fyns Politi tidligere tirsdag.