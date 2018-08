En kold martsnat i år mistede T. sin 14-årige søn. Han døde - efter alt at dømme - alene og forladt på et køligt badeværelsesgulv i en lejlighed på Østerbro i København. Hans unge krop var forgiftet af metadon, og en rift i milten resulterede i slemme, indre blødninger, der tog livet af ham.

Hans liv kunne måske have været reddet, hvis den 40-årige kvinde, der boede i lejligheden, havde reageret. Hjulpet. Tilkaldt hjælp. For drengen havde - ifølge det tre sider lange anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i - øjensynligt brug for assistance:

Fakta Sagen kort Københavns Politi ankommer til lejligheden på Østerbro i København ca. Kl. 22.15 lørdag den 10. marts. De skal hente en dreng, som er til stede i lejligheden, fordi hans far har efterlyst ham. Drengen er 14 år. Politiet går ved ankomsten ind i lejligheden, men finder ikke anledning til at mistænke, at der foregår noget ulovligt.

Den 13. Marts siger Riad Tolba, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, følgende til B.T.: »Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge.«

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det to gange, at de andre, der var til stede i lejligheden - alle mellem 14-18 år - var påvirket af euforiserende stoffer.

Politiet får under besøget - af den 40-årige kvinde, som bor i lejligheden og som er tiltalt i sagen - at vide, at tiltaltes datter ligger og sover i et værelse, men er okay og ikke har brug for hjælp.

Tiltalte undlader i samme ombæring at fortælle politiet om den 14-årige drengs hjælpeløse tilstand, og at denne ligger ukontaktbar på badeværelsesgulvet.

Omkring kl. 01.30 søndag den 11. marts ringer en af de unge mennesker, der har været i lejligheden, til alarmcentralen. Kl. 01.35 ankommer ambulancen og finder den 14-årige dreng livløs på gaden. De forsøger at give ham akut førstehjælp, men forgæves. Lægepersonalet erklærer ham død kl. 02.16.

I aktindsigten fremgår det endvidere, at den 14-årige pige, som følge af tiltaltes handlinger og undladelser, først bliver fundet af politiet kl. 03.10, da de retter henvendelse til tiltalte i lejligheden.

Politiet påbegynder livreddende førstehjælp og tilkalder en ambulance, der ankommer 03.30. Hun bliver ført til Rigshospitalet, men på grund af det i artiklen beskrevne indtag af euforiserende stoffer og medicin samt et langvarigt hjertestop har hun pådraget sig en alvorlig hjerneskade. Hun er fortsat i koma.

»Tiltalte undlod at tilkalde læge eller lignende relevant hjælp, selvom F2 (den 14-årige dreng, red.) løbende blev mere behandlingskrævende og svækket, herunder blev ukontaktbar, kastede op, blev tiltagende mere bleg, kold og stiv i kroppen, således at tiltalte fandt anledning til at tjekke puls og hjertebanken og kom i tvivl om, hvorvidt døden var indtrådt,« står der i anklageskriftet mod den 40-årige kvinde, som i dag sidder varetægstfængslet tiltalt efter straffelovens paragraf 250, som »straffer den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand«.

Den 14-årige dreng døde natten til søndag den 11. marts 2018 i en lejlighed på Østerbro i København.

Jeg drømmer den samme drøm, om at han er i live, og pludselig går det op for mig, at han skal dø. Mor til afdød 14-årig dreng

De rystende detaljer fra anklageskriftet maler sammen med moderens sorgfulde beretning et uhyggeligt billede af det hændelsesforløb, der udspillede sig i lejligheden på Østerbro aftenen og natten mellem den 10. og 11. marts 2018.

Det var ude foran denne opgang på Østerbro i København, at ambulanceredderne fandt den 14-årige dreng livløs natten til søndag den 11. marts. Hans liv stod ikke til at redde.

Den grove forsømmelse af den i dag afdøde 14-årige dreng står nemlig ikke alene. Den 40-årige kvinde, som tidligere har været stofmisbruger, er samme aften også tiltalt for at have forladt sin datter - en 14-årig pige, der var kæreste med den 14-årige dreng - i hjælpeløs tilstand og forhindret hende lægehjælp, selvom hun fik »flere voldsomme krampeanfald, vejrtrækningsproblemer, blødte ud af næsen og blev ukontaktbar«, som der står i anklageskriftet. Alt sammen fordi hun - og med moderens kendskab hertil - havde indtaget en farlig mængde og blanding af hash, rivotril (epilepsi-medicin, red.), metadon og ecstasy-stoffet MDMA.

Den 14-årige pige sammen med sin far.

Over for B.T. fortæller T. - moderen til den 14-årige dreng - hvordan sagen og tabet af hendes dyrebareste eje har gravet en endeløs, dyb og sort afgrund, som hun på daglig basis må tage endnu et tungt og svært skridt ud i. I dag - fem måneder senere - kan hun stadig ikke begribe, hvorfor sønnen på så meningsløs vis med ét skulle tages fra hende.

»Det er en stor knude, som hele tiden vokser. Og jeg vågner tit op og tænker, at det bare var en dårlig drøm,« siger moderen til B.T. Hun ønsker ikke stå frem med navn, da sagen endnu ikke er afsluttet og først en gang i efteråret skal for retten.

Foto: Sisse Stroyer

Hun fortæller, hvordan tragedien har stjålet hvert et sekund af hendes dag. Og nat. I drømmene bliver hun hjemsøgt af den samme følelse af at kunne redde sin dreng, men må hver gang sande, at det blot er en illusion. Et ønske, der aldrig kan blive opfyldt.

»Jeg drømmer den samme drøm, om at han er i live, og pludselig går det op for mig, at han skal dø. Herefter prøver jeg desperat at redde ham og lykkes også nogle gange med det. Men så vågner jeg med et sæt og finder ud af, at det virkelig er sket,« siger hun til B.T.