En 11-årig skolepige fra Midtsjælland kan takke sin mor for, at hun ikke havnede i kløerne på en digital børnelokker, som havde i sinde at voldtage hende.

Det fremgår af anklageskriftet mod en 50-årig mand, som B.T. har fået aktindsigt i.

Når manden i slutningen af september vil stå tiltalt ved Retten i Roskilde, vil han blandt andet være anklaget for forsøg på voldtægt af den 11-årige pige samt forsøg på samleje og anden kønslig omgang med en anden skolepige på 14 år.

Begge piger havde i efteråret 2019 mødt den digitale børnelokker på det sociale medie Snapchat.

Her udgav den 50-årige mand sig for at være en ung fyr på 19 år, og langsomt gennemførte han en elektronisk forførelse af pigerne ved at vinde deres tillid.

Til sidst fik han lokket pigerne til at sende ham pornografiske nøgenbilleder og film af dem selv, ligesom han også sendte dem henholdsvis links til pornografiske hjemmesider og mindst en snes billeder af sine egne kønsdele.

Samtidig skrev han ifølge anklageskriftet fra Midt- og Vestsjællands Politi også udførligt til pigerne, hvordan de kunne mødes forskellige steder for at gennemføre blandt andet samleje og oralsex.

Da manden blev anholdt kort efter nytår, fandt politiets efterforskere en del belastende materiale – blandt andet børneporno – på hans mobiltelefon.

Anklageren vil kræve fængselsstraf til den 50-årige mand, når sagen kommer for Retten i Roskilde senere på måneden. Foto: Mads Claus Rasmussen

Samtidig fremgik det ifølge anklageskriftet også, at han på det sociale medie Ome TV havde videochattet med flere unge piger helt ned til 10-års-alderen. Det er foreløbig ikke lykkedes politiet at finde frem til, hvem disse piger var.

Den 50-årige mand bad ifølge tiltalen pigerne om at vise deres bryster og trusser, og i hvert fald en af pigerne fik han på den måde til at vise ham sin nøgne overkrop.

Det har den nu tiltalte mand gemt et billede af på en ekstern harddisk, som blev fundet på hans adresse nær Hedehusene i forbindelse med hans anholdelse.

Manden har siden siddet varetægtsfængslet, og når straffesagen kommer for Retten i Roskilde, vil politiets anklager ifølge anklageskriftet nedlægge påstand om fængselsstraf.

Samtidig vil anklageren kræve ham idømt et såkaldt kontaktforbud, så han fremover forbydes at søge kontakt med børn under 18 år gennem internettet eller et lignende system til spredning af information.