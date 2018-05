Landsretten afviste boligselskabs ønske om at smide familie på gaden. Højesteret underkender afgørelsen.

Højesteret har tirsdag afgjort, at det var i orden, at boligselskab i januar 2016 smed en kvinde ud af hendes lejlighed i Odense-bydelen Vollsmose med henvisning til den kriminalitet, hendes søn havde begået.

Da landsretten behandlede sagen, var resultatet det modsatte, nemlig at kvinden skulle have lov at blive i sin bolig.

Opdateres...

