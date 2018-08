En kvik mors øjeblikkelige indgriben på åben gade i København førte onsdag til, at en 76-årig pensionist fra USA blev anholdt, lige efter at han ved Kultorvet havde taget intime nærbilleder af moderens to små piger, mens de kun iført underbukser legede ved et springvand.

Efter at politiet blev tilkaldt, fandt man ved en undersøgelse af den amerikanske pensionists hotelværelse i Sydhavnen, at han i forvejen lå inde med 90 børnepornografiske film og 227 børnepornografiske fotos.

Det kom frem torsdag, da den 76-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret med krav om varetægtsfængsling, fordi politiet gerne vil have mulighed for at efterforske hans gerninger yderligere. Manden nægtede sig skyldig foran dommeren, men ønskede i øvrigt ikke at udtale sig. Han blev varetægtsfængslet for foreløbig to uger.

Ifølge sigtelsen krænkede han de to pigers blufærdighed ved onsdag eftermiddag i tidsrummet mellem kl. 16.05 og 16.26 ud for Nørre Voldgade 6 i København at have taget nærbilleder af skridt og rygge på pigerne, der er henholdsvis fem og syv år gamle.

Efter at pigernes mor havde ringet efter politiet, forklarede hun betjentene, at den amerikanske mand havde taget billeder af hendes døtre, mens de kun var iført underbukser ved springvandet. Pigernes mor havde på stedet påtalt det over for ham, men han virkede uforstående over for hendes protest. Han havde dog givet sit kamera til moderen, der resolut havde taget mandens hukommelseskort med billederne af pigerne fra ham og tilkaldt politiet. Ud fra moderens beskrivelse af den høje, hvidhårede mand blev han kort efter genkendt i nærheden og anholdt.

Ved en efterfølgende ransagning af mandens hotelværelse i Sydhavnen fandt betjentene blandt andet flere usb-stik, en computer og en dvd. På selve hukommelseskortet, som han havde brugt på Kultorvet, blev der fundet 11 billeder af interesse for politiet - blandt andet af børn ved Kultorvet, hvoraf de fire sidste var nærbilleder, hvor amerikaneren havde zoomet ind på de legende pigers skridt og bagdel.

Ved en gennemgang af de beslaglagte usb-stik blev der fundet 90 film med børnepornografi og 227 børnepornografiske billeder. Derfor er han også sigtet for besiddelse af børnepornografi. Politiet mangler stadig at gennemgå en del af de effekter, der blev beslaglagt i forbindelse med ransagningen af pensionistens hotelværelse, oplyste anklageren i grundlovsforhøret.

