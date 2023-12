29-årige Deveca Rose er mandag blevet tiltalt for drabet på sine fire børn.

Det skriver BBC og Daily Mail.

De fire børn var alene hjemme i huset i den engelske by Sutton, da en brand brød ud i december måned 2021.

Her mistede de to tvillingepar Leyton og Logan på tre år og Kyson og Bryson på fire år livet, da de blev fanget i familiens rækkehus.

Det lykkedes brandmændene at redde de fire børn ud af den brændende ejendom.

De fik førstehjælp og blev, men de blev erklæret for døde ved ankomsten til hospitalet.

De fire drenge var alene hjemme, da branden brød ud. Foto: Yui Mok/AP/Ritzau Scanpix Vis mere De fire drenge var alene hjemme, da branden brød ud. Foto: Yui Mok/AP/Ritzau Scanpix

Udover drabstiltalen er den 29-årige mor også tiltalt for at have forladt sine børn ved en anden lejlighed i november 2023.

Hun skal møde første gang 11. december i retten i Croydon.

Deveca Rose (i midten) forlader retten i Bromley mandag. Foto: Yui Mok/PA Images/Ritzau Scanpix Vis mere Deveca Rose (i midten) forlader retten i Bromley mandag. Foto: Yui Mok/PA Images/Ritzau Scanpix

»Politiet forstår, hvor stor en indflydelse denne sag har og haft for lokalmiljøet efter denne tragiske ulykke. Vi vil gerne forsikre folk om, at efterforskningen fortsat pågår, og vi samarbejder sammen med anklagemyndigheden og Brandvæsnet i London,« skriver Met Police i en pressemeddelelse.