En 33-årige kvinde er blevet sigtet for at have slået sin 6-årige søn ihjel.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Sydøstjyllands Politi modtog lørdag den 13. marts kort før kl. 17.00 en anmeldelse om røg fra en lejlighed på Violvej i Kolding. Ved brandvæsenet og politiets ankomst blev der fundet en 33-årig kvinde og hendes 6-årige søn, der begge bor på stedet. Drengen blev kort efter erklæret for død,« skriver de i pressemeddelelsen.

Kvinden er indlagt på hospitalet i kritisk tilstand som følge af skader fra branden.

»Hun sigtes for drab på barnet og fremstilles i dag kl. 10.00 i grundlovsforhør for lukkede døre,« skriver politiet videre.

På grund af kvindens tilstand vil dette ske 'in absentia,' altså uden kvinden selv er til stede.